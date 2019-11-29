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РИА Новости

Иран успешно испытал прототип первого реактивного беспилотника

16:18 29.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкБашня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Командующий ВМС Ирана адмирал Хосейн Ханзади сообщил о создании и успешном испытании прототипа первого иранского реактивного беспилотного летательного аппарата под названием "Седжил", сообщает агентство Tasnim.
Командующий ВМС Ирана в интервью агентству рассказал, что прототип БПЛА в половину натуральной величины уже был построен и успешно протестирован министерством обороны Ирана. Беспилотник "Седжил" имеет два реактивных двигателя и может развивать скорость 1000 км/час. Он также может быть оснащен ракетами с дальностью до 100 километров.
Ханзади добавил, что беспилотник "Седжил" планируется построить "в ближайшее время", после чего он поступит на вооружение ВМС Ирана.
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Министерство обороны ИранаМоскваИранВ мире
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