Иран успешно испытал прототип первого реактивного беспилотника

Командующий ВМС Ирана в интервью агентству рассказал, что прототип БПЛА в половину натуральной величины уже был построен и успешно протестирован министерством обороны Ирана. Беспилотник "Седжил" имеет два реактивных двигателя и может развивать скорость 1000 км/час. Он также может быть оснащен ракетами с дальностью до 100 километров.