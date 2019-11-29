Иран успешно испытал прототип первого реактивного беспилотника

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Командующий ВМС Ирана адмирал Хосейн Ханзади сообщил о создании и успешном испытании прототипа первого иранского реактивного беспилотного летательного аппарата под названием "Седжил", сообщает агентство Tasnim.
Командующий ВМС Ирана в интервью агентству рассказал, что прототип БПЛА в половину натуральной величины уже был построен и успешно протестирован министерством обороны Ирана. Беспилотник "Седжил" имеет два реактивных двигателя и может развивать скорость 1000 км/час. Он также может быть оснащен ракетами с дальностью до 100 километров.
Ханзади добавил, что беспилотник "Седжил" планируется построить "в ближайшее время", после чего он поступит на вооружение ВМС Ирана.
#Iran's Navy unveils hybrid drone. It takes off vertically, then tilts to fly horizontally like a plane. pic.twitter.com/b6tNIKzVfu— Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) November 29, 2019