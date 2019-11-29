Путин: мероприятия к 75-летию Победы должны пройти на высоком уровне

"Мы приступили уже к подготовке 75-летия великой Победы. Наступающий год объявлен в нашей стране как год памяти и славы. Все мероприятия, посвященные событиям Великой Отечественной, должны пройти на самом высоком уровне", - сказал Путин, выступая на заседании совета по межнациональным отношениям.