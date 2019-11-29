Путин: мероприятия к 75-летию Победы должны пройти на высоком уровне

НАЛЬЧИК, 29 ноя - РИА Новости. Все мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, должны пройти на самом высоком уровне, заявил президент РФ Владимир Путин, призвав общественников принять самое деятельное участие в подготовке празднования юбилея.
"Мы приступили уже к подготовке 75-летия великой Победы. Наступающий год объявлен в нашей стране как год памяти и славы. Все мероприятия, посвященные событиям Великой Отечественной, должны пройти на самом высоком уровне", - сказал Путин, выступая на заседании совета по межнациональным отношениям.
По его словам, вклад в победу внес каждый из народов России, Советского Союза.
"Мы должны еще раз вспомнить о причинах той войны, о том, что привело к трагедии, которая унесла десятки миллионов жизней людей, о том, кто помогал нацистам, кто подталкивал их на восток, и о том, что именно Советский Союз сыграл решающую роль в разгроме агрессора, в освобождении Европы и мира", - подчеркнул глава государства.
"Мы должны знать и беречь правду о величайшей трагедии человечества. Я прошу членов совета, общественные организации, причем по всей стране, принять деятельное участие в подготовке к юбилею великой Победы", - добавил Путин.
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