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РИА Новости

В Токио презентовали документальный фильм о России

16:15 29.11.2019
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© Фото предоставлено посольством Российской Федерации в ЯпонииПосол Российской Федерации в Японии Михаил Галузин
Посол Российской Федерации в Японии Михаил Галузин
© Фото предоставлено посольством Российской Федерации в Японии
ТОКИО, 29 ноя - РИА Новости. Презентация документального фильма о России и ее богатой природе Wild Edens: Russia состоялась в пятницу в Токио по инициативе "Росатома".
"Это - уникальный проект, инициированный и организованный государственной корпорацией "Росатом" для привлечения внимания мировой общественности к глобальной проблеме изменения климата и перспективам перехода на чистую безуглеродную энергетику", - заявил во время презентации посол РФ в Японии Михаил Галузин.
По его словам, "эффективное использование традиционных энергоресурсов и создание предприятий, вырабатывающих и использующих "зеленую" энергию, является залогом сохранения хрупкой природы как России и Японии, так и всей планеты на благо будущих поколений".
Проект Wild Edens предусматривает съемки полнометражных фильмов о потаенных и далеких уголках природы, экосистемы которых особенно уязвимы перед изменением климата.
"Через проект мы стремимся привлечь внимание общественности к угрозе глобального потепления и продемонстрировать то разрушительное воздействие, которое оказывают растущие выбросы СО2 от углеродных источников энергии на нашу планету", - говорится в распространенном на презентации сообщении "Росатома".
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По данным корпорации, десять действующих АЭС в России обеспечивают 33% потребности в электроэнергии ее европейской части. Их эксплуатация предотвращает выбросы 200 миллионов тонн СО2 ежегодно.
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Михаил ГалузинЗемля - РИА НаукаРосатомЯпонияРоссияТокио
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