В Токио презентовали документальный фильм о России

ТОКИО, 29 ноя - РИА Новости. Презентация документального фильма о Презентация документального фильма о России и ее богатой природе Wild Edens: Russia состоялась в пятницу в Токио по инициативе "Росатома"

"Это - уникальный проект, инициированный и организованный государственной корпорацией "Росатом" для привлечения внимания мировой общественности к глобальной проблеме изменения климата и перспективам перехода на чистую безуглеродную энергетику", - заявил во время презентации посол РФ в Японии Михаил Галузин.

По его словам, "эффективное использование традиционных энергоресурсов и создание предприятий, вырабатывающих и использующих "зеленую" энергию, является залогом сохранения хрупкой природы как России и Японии, так и всей планеты на благо будущих поколений".

Проект Wild Edens предусматривает съемки полнометражных фильмов о потаенных и далеких уголках природы, экосистемы которых особенно уязвимы перед изменением климата.

"Через проект мы стремимся привлечь внимание общественности к угрозе глобального потепления и продемонстрировать то разрушительное воздействие, которое оказывают растущие выбросы СО2 от углеродных источников энергии на нашу планету", - говорится в распространенном на презентации сообщении "Росатома".