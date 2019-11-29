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РИА Новости

Суд в Ростове оставил под стражей удерживавшего заложников следователя

16:11 29.11.2019 (обновлено: 16:12 29.11.2019)
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© Sputnik / Перейти в фотобанкСотрудник полиции в суде
Сотрудник полиции в суде
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Сотрудник полиции в суде. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 ноя - РИА Новости. Ростовский областной суд в пятницу оставил под стражей сотрудника ростовского следственного управления СК Сергея Ткачева, который, по данным правоохранителей, незаконно удерживал в квартире членов своей семьи, сообщил журналистам представитель суда.
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону 22 ноября санкционировал его арест до 19 января 2020 года. Защита подала апелляционную жалобу.
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"Постановление об избрании Ткачеву меры пресечения в виде заключения под стражу оставлено без изменения", - сказал он.
На прошлой неделе источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что сотрудник правоохранительных органов захватил в заложники свою жену в квартире дома в центре Ростова. Он был обезврежен.
Позже областной СК сообщил, что участником бытового конфликта в одной из квартир на улице Красноармейской в Ростове-на-Дону был сотрудник следственного управления, который "незаконно удерживал в помещении членов своей семьи".
Уголовное дело было возбуждено по статье 127 УК РФ (незаконное лишение свободы)". Следствие планировало назначить в отношении мужчины судебно-психиатрическую экспертизу.
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