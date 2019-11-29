Суд в Ростове оставил под стражей удерживавшего заложников следователя

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 ноя - РИА Новости. Ростовский областной суд в пятницу оставил под стражей сотрудника ростовского следственного управления Ростовский областной суд в пятницу оставил под стражей сотрудника ростовского следственного управления СК Сергея Ткачева, который, по данным правоохранителей, незаконно удерживал в квартире членов своей семьи, сообщил журналистам представитель суда.

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону 22 ноября санкционировал его арест до 19 января 2020 года. Защита подала апелляционную жалобу.

"Постановление об избрании Ткачеву меры пресечения в виде заключения под стражу оставлено без изменения", - сказал он.

На прошлой неделе источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что сотрудник правоохранительных органов захватил в заложники свою жену в квартире дома в центре Ростова. Он был обезврежен.

Позже областной СК сообщил, что участником бытового конфликта в одной из квартир на улице Красноармейской в Ростове-на-Дону был сотрудник следственного управления, который "незаконно удерживал в помещении членов своей семьи".