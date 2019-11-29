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РИА Новости

Путин призвал отсекать риски распространения экстремизма в России

16:10 29.11.2019 (обновлено: 16:11 29.11.2019)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин проводит в Нальчике заседание Совета при президенте по межнациональным отношениям
Президент России Владимир Путин проводит в Нальчике заседание Совета при президенте по межнациональным отношениям
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Президент России Владимир Путин проводит в Нальчике заседание Совета при президенте по межнациональным отношениям
НАЛЬЧИК, 29 ноя - РИА Новости. Нужны продуманные и эффективные меры по социальной адаптации мигрантов, но необходимо жестко отсекать риски, связанные с распространением экстремизма и радикализма в России, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Для всех регионов актуальны и темы миграции, в целом миграционной политики. Нужны продуманные эффективные меры по социальной адаптации мигрантов. Мы радушно принимаем тех, кто хочет жить, учиться, работать у нас. И в то же время необходимо жестко отсекать любые риски, связанные с невежеством, распространением экстремизма, разного рода радикальных течений", - сказал Путин, выступая на заседании Совета по межнациональным отношениям.
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Владимир ПутинРоссияБезопасностьОбщество
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