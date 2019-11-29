Путин призвал отсекать риски распространения экстремизма в России

"Для всех регионов актуальны и темы миграции, в целом миграционной политики. Нужны продуманные эффективные меры по социальной адаптации мигрантов. Мы радушно принимаем тех, кто хочет жить, учиться, работать у нас. И в то же время необходимо жестко отсекать любые риски, связанные с невежеством, распространением экстремизма, разного рода радикальных течений", - сказал Путин, выступая на заседании Совета по межнациональным отношениям.