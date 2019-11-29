СМИ сообщили детали дела о самоубийстве сотрудницы МВД в Сочи

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Причиной самоубийства следователя Марии Клочковой могли стать насмешки коллег, сообщила "Комсомольская правда".
По информации издания, сослуживец 23-летней Клочковой, которого ее близкие считают виновным в изнасиловании девушки, заключил на работе пари, что сможет стать первым мужчиной, с которым она займется сексом.
Как сообщил собеседник КП, после ночи с девушкой полицейский рассказал обо всем коллегам. Когда Клочкова вышла на работу после больничного, ее встретили насмешками.
В статье отмечается, что сам оперативник на допросах отрицает факт изнасилования. По его словам, все происходило по обоюдному согласию.
На прошлой неделе полиция и СК начали проверку после сообщений, что причиной самоубийства сотрудницы полиции в Сочи стало изнасилование коллегой.
Девушка покончила с собой 23 ноября. Она работала в Хостинском отделе полиции. В августе Клочкова окончила университет МВД.