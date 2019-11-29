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РИА Новости

Премьер Ирака заявил о намерении уйти в отставку

16:09 29.11.2019 (обновлено: 16:40 29.11.2019)
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© AP Photo / Burhan OzbiliciПремьер-министр Ирака Адель Абдель Махди
Премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди заявил, что он намерен уйти в отставку на фоне кровопролитных беспорядков, в ходе которых погибли сотни людей, сообщается в распространенном заявлении пресс-службы премьера.
Ранее крупнейшие политические силы Ирака призвали парламент страны провести чрезвычайное заседание и объявить вотум недоверия правительству на фоне продолжающихся второй месяц демонстраций. Среди призвавших сторон коалиция "Наср" ("Победа"), которую возглавляет бывший премьер Ирака Хайдер аль-Абади. Парламентский блок "Саирун", одним из лидеров которого является влиятельный шиитский политик Муктада ас-Садр, шиитская партия "Дава" ("Призыв") и другие.
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"Я направлю официальное письмо в палату представителей с просьбой об отставке с поста главы правительства", - говорится в заявлении.
Премьер-министр также заявил, что он услышал послание Высшей религиозной марджаии (шиитской религиозной инстанции) о тяжелых условиях в стране и неспособности уполномоченных органов справляться с ситуацией в течение последних двух месяцев.
Демонстранты в Ираке во время идущих с начала октября протестов требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. СМИ заявляли, что в результате сопровождающих акции протеста столкновений и беспорядков погибли более 300 человек, пострадали около 15 тысяч.
В конце октября президент Ирака Бархам Салех заявил, что Абдель Махди согласился подать в отставку.
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Бархам СалехАдель Абдель МахдиИракВ мире
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