Премьер Ирака заявил о намерении уйти в отставку

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Ирака Премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди заявил, что он намерен уйти в отставку на фоне кровопролитных беспорядков, в ходе которых погибли сотни людей, сообщается в распространенном заявлении пресс-службы премьера.

Ранее крупнейшие политические силы Ирака призвали парламент страны провести чрезвычайное заседание и объявить вотум недоверия правительству на фоне продолжающихся второй месяц демонстраций. Среди призвавших сторон коалиция "Наср" ("Победа"), которую возглавляет бывший премьер Ирака Хайдер аль-Абади. Парламентский блок "Саирун", одним из лидеров которого является влиятельный шиитский политик Муктада ас-Садр, шиитская партия "Дава" ("Призыв") и другие.

"Я направлю официальное письмо в палату представителей с просьбой об отставке с поста главы правительства", - говорится в заявлении.

Премьер-министр также заявил, что он услышал послание Высшей религиозной марджаии (шиитской религиозной инстанции) о тяжелых условиях в стране и неспособности уполномоченных органов справляться с ситуацией в течение последних двух месяцев.

Демонстранты в Ираке во время идущих с начала октября протестов требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. СМИ заявляли, что в результате сопровождающих акции протеста столкновений и беспорядков погибли более 300 человек, пострадали около 15 тысяч.