Вестибюли трех станций московского метро закроют на выходных

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Вестибюли трех станций московского метро будут закрыты на ремонт на выходных, в обычном режиме они заработают в понедельник, сообщает Московский метрополитен на своей странице "ВКонтакте".
"В эти выходные будут закрыты на ремонт западный вестибюль станции "Новогиреево" (выходы 5-8), южный вестибюль станции "Бибирево" (выходы 3-6). Также будет закрыта часть вестибюля станции "Студенческая" - здесь проходят работы в турникетной зоне", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в обычном режиме вестибюли возобновят работу в понедельник, 2 декабря, с момента открытия метро.
"Спасибо за понимание, и извините нас за доставленные неудобства", - говорится в сообщении.