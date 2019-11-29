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РИА Новости

Вестибюли трех станций московского метро закроют на выходных

16:09 29.11.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМосковский Метрополитен
Московский Метрополитен
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Метрополитен. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Вестибюли трех станций московского метро будут закрыты на ремонт на выходных, в обычном режиме они заработают в понедельник, сообщает Московский метрополитен на своей странице "ВКонтакте".
"В эти выходные будут закрыты на ремонт западный вестибюль станции "Новогиреево" (выходы 5-8), южный вестибюль станции "Бибирево" (выходы 3-6). Также будет закрыта часть вестибюля станции "Студенческая" - здесь проходят работы в турникетной зоне", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в обычном режиме вестибюли возобновят работу в понедельник, 2 декабря, с момента открытия метро.
"Спасибо за понимание, и извините нас за доставленные неудобства", - говорится в сообщении.
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