Вестибюли трех станций московского метро закроют на выходных

"В эти выходные будут закрыты на ремонт западный вестибюль станции "Новогиреево" (выходы 5-8), южный вестибюль станции "Бибирево" (выходы 3-6). Также будет закрыта часть вестибюля станции "Студенческая" - здесь проходят работы в турникетной зоне", - говорится в сообщении.