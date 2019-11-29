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РИА Новости

В Госдуме прокомментировали срыв Украиной выступления России в ООН

16:08 29.11.2019
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© РИА Новости / Тарас ЛитвиненкоДепутат Госдумы Михаил Шеремет
Депутат Госдумы Михаил Шеремет
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости. Украинская делегация своим поведением на международных площадках подрывает авторитет ООН, заявил РИА Новости депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет.
Двенадцатая сессия форума по вопросам меньшинств под эгидой Совета ООН по правам человека проходит в Женеве. Украинская делегация попыталась дважды помешать выступлению депутата Госдумы РФ от Крыма Руслана Бальбека, а также сорвала выступление главы украинской общины Крыма Анастасии Гридчиной.
"Украина подобным нецивилизованным поведением подрывает авторитет ООН, международные площадки которой призваны помочь в нахождении консенсуса по любым, даже, казалось бы, на первый взгляд, непримиримым вопросам", - сказал Шеремет.
По его мнению, в ООН необходимо предусмотреть определенную систему санкций к делегациям, которые проявляют агрессию и неуважение к другим странам.
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
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Анастасия ГридчинаРуслан БальбекМихаил ШереметГосдума РФКрымООНВ мире
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