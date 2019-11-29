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РИА Новости

Путин посетил технопарк детской академии "Солнечный город" в Нальчике

16:07 29.11.2019 (обновлено: 16:43 29.11.2019)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин проводит в Нальчике заседание Совета при президенте по межнациональным отношениям
Президент России Владимир Путин проводит в Нальчике заседание Совета при президенте по межнациональным отношениям
© РИА Новости / Валерий Мельников
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НАЛЬЧИК, 29 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пятницу посетил в Нальчике детскую академию "Солнечный город", где ознакомился с разработками юных конструкторов и инженеров. Главу государства сопровождали министр просвещения РФ Ольга Васильева, полпред президента в СКФО Александр Матовников и глава КБР Казбек Коков.
Государственная детская академия творчества "Солнечный город" была открыта в столице Кабардино-Балкарии в январе 2016 года, в ее структуре действует лицей для одаренных детей интернатного типа на 250 человек, а также центр дополнительного образования, охватывающий около 6 тыс. детей и подростков. Более 1,2 ребят обучаются в открытом здесь детском технопарке "Кванториум".
Путин посетил несколько классов "Кванториума". Так, в классе робототехники ("Робоквантум") президенту продемонстрировали модель автономного робота для раздельного сбора мусора. "Беспилотный будет?" - спросил Путин. Автор проекта ответил утвердительно, пояснив, что робот сможет в беспилотном режиме работать в городе, заезжать во дворы и собирать мусор из баков, различая их по цветам.
В кабинете "Энерджиквантум" главе государства, в частности, показали модель работы небольшой передвижной гидроэлектростанции, предназначенной для труднодоступных горных районов. Тут же Путин заинтересовался еще одним экспонатом - это оказалась модель космического аппарата, который, по замыслу разработчиков, сможет использоваться для терраформирования Венеры путем снижения парникового эффекта на этой планете.
Министр образования и науки РФ Ольга Васильева
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Ребята из класса нанотехнологий ("Наноквантум") выставили разработанные ими материалы для фотоэлектроники - наноструктурированные вольфрамовые оксидные бронзы и наноразмерные серебряные бронзы. Тут же была представлена проектная работа под названием "Избавляемся от вредной привычки" - крем на основе травы горькой полыни. Автор проекта, 10-классница Малика Рахаева рассказала, что с помощью этого горького крема можно отвадить детей от привычки грызть ногти. "Молодец", - похвалил школьницу президент.
Также Путин пообщался в кабинете "Космоквантум" с ребятами, работавшими над решением сложной физико-математической задачи, и посетил класс "Юный спасатель" детской академии. Здесь глава государства по просьбе одного из учеников подписал вымпел с символикой 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, который юные волонтеры планируют поднять 9 мая следующего года на вершину Эльбруса. "Аккуратно. Это непростая вещь - на Эльбрус..." - заметил Путин.
Руководство академии доложило главе государства о работе этого учреждения, где, помимо технопарка, функционируют также спортзал, библиотека, кабинет права в виде зала суда, шахматный клуб и многое другое. У академии есть два филиала в других городах КБР и вскоре откроется центр "Антарес", который будет работать по типу сочинского "Сириуса". В завершение президент сфотографировался с учащимися и оставил запись в книге почетных гостей.
Президент РФ Владимир Путин во время посещения открывшегося Юношеского технопарка Академия Калашников в Ижевске. 19 сентября 2019
19 сентября, 17:43
Путин побывал в юношеском технопарке "Академия "Калашников" в Удмуртии
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КванториумВладимир ПутинНальчикРоссияКабардино-БалкарияОбщество
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