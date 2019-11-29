Путин посетил технопарк детской академии "Солнечный город" в Нальчике

НАЛЬЧИК, 29 ноя - РИА Новости. Президент РФ Президент РФ Владимир Путин пятницу посетил в Нальчике детскую академию "Солнечный город", где ознакомился с разработками юных конструкторов и инженеров. Главу государства сопровождали министр просвещения РФ Ольга Васильева, полпред президента в СКФО Александр Матовников и глава КБР Казбек Коков.

Государственная детская академия творчества "Солнечный город" была открыта в столице Кабардино-Балкарии в январе 2016 года, в ее структуре действует лицей для одаренных детей интернатного типа на 250 человек, а также центр дополнительного образования, охватывающий около 6 тыс. детей и подростков. Более 1,2 ребят обучаются в открытом здесь детском технопарке "Кванториум".

Школьники показали Путину собственную разработку - крем для рук и лак для ногтей на основе полыни, из-за вкуса которой пропадает привычка грызть ногти. «Невкусно», - подтвердил президент pic.twitter.com/0Cfk2IX7xQ — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) November 29, 2019

Путин посетил несколько классов "Кванториума". Так, в классе робототехники ("Робоквантум") президенту продемонстрировали модель автономного робота для раздельного сбора мусора. "Беспилотный будет?" - спросил Путин. Автор проекта ответил утвердительно, пояснив, что робот сможет в беспилотном режиме работать в городе, заезжать во дворы и собирать мусор из баков, различая их по цветам.

В кабинете "Энерджиквантум" главе государства, в частности, показали модель работы небольшой передвижной гидроэлектростанции, предназначенной для труднодоступных горных районов. Тут же Путин заинтересовался еще одним экспонатом - это оказалась модель космического аппарата, который, по замыслу разработчиков, сможет использоваться для терраформирования Венеры путем снижения парникового эффекта на этой планете.

Ребята из класса нанотехнологий ("Наноквантум") выставили разработанные ими материалы для фотоэлектроники - наноструктурированные вольфрамовые оксидные бронзы и наноразмерные серебряные бронзы. Тут же была представлена проектная работа под названием "Избавляемся от вредной привычки" - крем на основе травы горькой полыни. Автор проекта, 10-классница Малика Рахаева рассказала, что с помощью этого горького крема можно отвадить детей от привычки грызть ногти. "Молодец", - похвалил школьницу президент.

Также Путин пообщался в кабинете "Космоквантум" с ребятами, работавшими над решением сложной физико-математической задачи, и посетил класс "Юный спасатель" детской академии. Здесь глава государства по просьбе одного из учеников подписал вымпел с символикой 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, который юные волонтеры планируют поднять 9 мая следующего года на вершину Эльбруса. "Аккуратно. Это непростая вещь - на Эльбрус..." - заметил Путин.