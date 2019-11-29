В Польше политика затравили за признание заслуг Красной армии

"Такими, как Чажастый, после 1945 года занимался мой дед — комендант NSZ (подпольная военная организация, действовавшая во время Второй мировой войны и после нее. — Прим. ред.)", — написал в твиттере депутат парламента Польши Доминик Тарчыньский. Он заявил, что подает заявление в прокуратуру в связи с "пропагандой тоталитарного строя".