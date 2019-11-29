В Польше политика затравили за признание заслуг Красной армии

ВАРШАВА, 29 ноя — РИА Новости. Глава польского Союза демократических левых сил (PSL) Влодзимеж Чажастый подвергся травле после заявления об освобождении страны Красной армией.
Ряду политических деятелей, в том числе правящей партии "Право и справедливость", не понравились слова Чажастого, который заявил, что советские солдаты "освободили нас, дали нам свободу от Германии и немцев, от фашистов". Позже Чажастый напомнил, что на территории Польши погибли 700 тысяч советских солдат.
"Такими, как Чажастый, после 1945 года занимался мой дед — комендант NSZ (подпольная военная организация, действовавшая во время Второй мировой войны и после нее. — Прим. ред.)", — написал в твиттере депутат парламента Польши Доминик Тарчыньский. Он заявил, что подает заявление в прокуратуру в связи с "пропагандой тоталитарного строя".
В свою очередь, заместитель руководителя Института национальной памяти Польши Матеуш Шпытма заявил, что "Красная армия в 1944-1945 годах не освободила, а захватила Польшу". "Советский Союз не позволил восстановить независимую Польшу, захватил половину ее территории, сделал невозможным возвращение в страну властей Польши", — заявил он.