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РИА Новости

В Польше политика затравили за признание заслуг Красной армии

16:05 29.11.2019 (обновлено: 16:56 29.11.2019)
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкМирные жители Варшавы и бойцы Красной армии. Освобождение Польши. Великая Отечественная война 1941-1945 гг.
Мирные жители Варшавы и бойцы Красной армии. Освобождение Польши. Великая Отечественная война 1941-1945 гг.
© РИА Новости
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Мирные жители Варшавы и бойцы Красной армии. Освобождение Польши. Великая Отечественная война 1941-1945 гг.
ВАРШАВА, 29 ноя — РИА Новости. Глава польского Союза демократических левых сил (PSL) Влодзимеж Чажастый подвергся травле после заявления об освобождении страны Красной армией.
Ряду политических деятелей, в том числе правящей партии "Право и справедливость", не понравились слова Чажастого, который заявил, что советские солдаты "освободили нас, дали нам свободу от Германии и немцев, от фашистов". Позже Чажастый напомнил, что на территории Польши погибли 700 тысяч советских солдат.

"Такими, как Чажастый, после 1945 года занимался мой дед — комендант NSZ (подпольная военная организация, действовавшая во время Второй мировой войны и после нее. — Прим. ред.)", — написал в твиттере депутат парламента Польши Доминик Тарчыньский. Он заявил, что подает заявление в прокуратуру в связи с "пропагандой тоталитарного строя".

В свою очередь, заместитель руководителя Института национальной памяти Польши Матеуш Шпытма заявил, что "Красная армия в 1944-1945 годах не освободила, а захватила Польшу". "Советский Союз не позволил восстановить независимую Польшу, захватил половину ее территории, сделал невозможным возвращение в страну властей Польши", — заявил он.
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Красная армия (РККА)Вторая мировая война (1939-1945)ПольшаПраво и справедливостьВ мире
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