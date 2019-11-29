Туск сравнил свой мандат в Евросовете с триллером Хичкока

БРЮССЕЛЬ, 29 ноя - РИА Новости. Уходящий с поста главы Уходящий с поста главы Евросовета Дональд Туск пошутил на церемонии передачи полномочий в пятницу, что сценарий его пятилетнего мандата был "сочинен Альфредом Хичкоком".

Туск передал в пятницу в ходе официальной церемонии полномочия руководителя основного политического органа ЕС, в котором представлены лидеры стран союза, своему преемнику, экс-премьеру федерального правительства Бельгии Шарлю Мишелю

"Когда пять лет назад мой, а также ваш предшественник Херман ван Ромпей передал мне председательство в Совете, я даже не подозревал, что сценарий моего срока будет написан самим Альфредом Хичкоком", - с иронией сказал Туск.

Сравнение с триллером Туск объяснил тем, что "с первых же месяцев 2015 года Европа боролась с разными кризисами: греческим, миграционным, украинским, ИГ* и его террористическими атаками внутри наших границ, а затем был Brexit".

"Некоторые наблюдатели включили в эти кризисы правление двух Дональдов, в Вашингтоне и Брюсселе, но лично я считаю, что это мнение верно лишь наполовину", - добавил Туск.

Он пожелал успехов своему преемнику, выразив уверенность, что тот "приложит все свои таланты, чтобы сохранить наше единство".

Туск ранее был избран новым председателем ведущей в ЕС политической силы, правоцентристской "Европейской народной партии".

В течение своего мандата на посту главы Евросовета Туск придерживался последовательной антироссийской позиции, призывая к сохранению и усилению санкционного и политического давления на РФ. Он также последовательно поддерживал политику экс-президента Украины Петра Порошенко.