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РИА Новости

Туск сравнил свой мандат в Евросовете с триллером Хичкока

16:03 29.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПредседатель Европейского совета Дональд Туск
Председатель Европейского совета Дональд Туск
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Председатель Европейского совета Дональд Туск. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 29 ноя - РИА Новости. Уходящий с поста главы Евросовета Дональд Туск пошутил на церемонии передачи полномочий в пятницу, что сценарий его пятилетнего мандата был "сочинен Альфредом Хичкоком".
Туск передал в пятницу в ходе официальной церемонии полномочия руководителя основного политического органа ЕС, в котором представлены лидеры стран союза, своему преемнику, экс-премьеру федерального правительства Бельгии Шарлю Мишелю.
"Когда пять лет назад мой, а также ваш предшественник Херман ван Ромпей передал мне председательство в Совете, я даже не подозревал, что сценарий моего срока будет написан самим Альфредом Хичкоком", - с иронией сказал Туск.
Покидающий свой пост председатель Европейского Совета Дональд Туск на первой сессии Европарламента нового созыва. 4 июля 2019
14 ноября, 12:57Сказано в эфире
Политолог: я бы тоже назвал "маньяком" господина ТускаУходящий с поста главы Евросовета Дональд Туск назвал Россию "стратегической проблемой Европы". В эфире радио Sputnik политолог Юрий Светов высказал мнение, что время таких политиков проходит.
Сравнение с триллером Туск объяснил тем, что "с первых же месяцев 2015 года Европа боролась с разными кризисами: греческим, миграционным, украинским, ИГ* и его террористическими атаками внутри наших границ, а затем был Brexit".
"Некоторые наблюдатели включили в эти кризисы правление двух Дональдов, в Вашингтоне и Брюсселе, но лично я считаю, что это мнение верно лишь наполовину", - добавил Туск.
Он пожелал успехов своему преемнику, выразив уверенность, что тот "приложит все свои таланты, чтобы сохранить наше единство".
Туск ранее был избран новым председателем ведущей в ЕС политической силы, правоцентристской "Европейской народной партии".
В течение своего мандата на посту главы Евросовета Туск придерживался последовательной антироссийской позиции, призывая к сохранению и усилению санкционного и политического давления на РФ. Он также последовательно поддерживал политику экс-президента Украины Петра Порошенко.
*Запрещенная в России террористическая организация
Председатель Европейского совета Дональд Туск
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