Бальбек назвал украинских делегатов на форуме ООН варварами

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек считает, что предоставленная ему сопредседателями проходящего под эгидой Совета ООН по правам человека форума вторая возможность выступить восстановила справедливость, нарушенную из-за поведения украинской делегации. Об этом он рассказал РИА Новости по телефону.
"Утром в переговорной председатели признали, что вчера было недоразумение и ошибка с их стороны, поэтому сегодня утром в начале заседания мне дали слово... Таким образом восторжествовала справедливость, а украинские делегаты проявили себя настоящими варварами", - сказал парламентарий.
По словам депутата, украинская делегация и во второй день форума четырежды пыталась сорвать его выступление. "Каждый раз председатель им одно и то же объясняла, что я - официальный аккредитованный делегат РФ. Те стучали, топали в ходе выступления, Четыре раза перебивали меня, не давали сказать, я продолжал выступать, и в конце слов зал разразился аплодисментами (это бывает крайне редко, председатель обычно рекомендует не аплодировать)", - рассказал Бальбек.
Он отметил, что другие делегаты, включая тех, кто не поддерживает его точку зрения, высказывают ему теперь слова поддержки.
Бальбек назвал "неуклюжими и позорящими цивилизованных людей" действия украинской делегации.
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Он также выразил недоумение тем, что оба раза делегаты от Украины старались подсесть к нему поближе: "Зачем все время рядом садиться, если не признаешь?".
"Украинская делегация пытается навязать участникам атмосферу принуждения и насилия, а мы просто хотим быть услышанными", - добавил он.
Депутат также выразил мнение о том, как в будущем можно избежать подобных инцидентов. "Во избежание инцидентов, подобных вчерашнему, я бы порекомендовал организаторам международных форумов заранее оговаривать с представителями Украины правила этикета на подобных официальных мероприятиях", - сказал Бальбек.