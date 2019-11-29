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РИА Новости

Бальбек назвал украинских делегатов на форуме ООН варварами

15:51 29.11.2019 (обновлено: 16:26 29.11.2019)
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек . Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек считает, что предоставленная ему сопредседателями проходящего под эгидой Совета ООН по правам человека форума вторая возможность выступить восстановила справедливость, нарушенную из-за поведения украинской делегации. Об этом он рассказал РИА Новости по телефону.
"Утром в переговорной председатели признали, что вчера было недоразумение и ошибка с их стороны, поэтому сегодня утром в начале заседания мне дали слово... Таким образом восторжествовала справедливость, а украинские делегаты проявили себя настоящими варварами", - сказал парламентарий.
Здание Совета по правам человека ООН в Женеве
Вчера, 10:25Сказано в эфире
"Дикие методы". Эксперт о поведении делегатов от Украины на форуме ООНДелегация Украины пыталась сорвать выступление представителя России на форуме ООН в Женеве. Инцидент прокомментировал в эфире радио Sputnik кандидат исторических наук Антон Бредихин.
По словам депутата, украинская делегация и во второй день форума четырежды пыталась сорвать его выступление. "Каждый раз председатель им одно и то же объясняла, что я - официальный аккредитованный делегат РФ. Те стучали, топали в ходе выступления, Четыре раза перебивали меня, не давали сказать, я продолжал выступать, и в конце слов зал разразился аплодисментами (это бывает крайне редко, председатель обычно рекомендует не аплодировать)", - рассказал Бальбек.
Он отметил, что другие делегаты, включая тех, кто не поддерживает его точку зрения, высказывают ему теперь слова поддержки.
Бальбек назвал "неуклюжими и позорящими цивилизованных людей" действия украинской делегации.
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Он также выразил недоумение тем, что оба раза делегаты от Украины старались подсесть к нему поближе: "Зачем все время рядом садиться, если не признаешь?".
"Украинская делегация пытается навязать участникам атмосферу принуждения и насилия, а мы просто хотим быть услышанными", - добавил он.
Депутат также выразил мнение о том, как в будущем можно избежать подобных инцидентов. "Во избежание инцидентов, подобных вчерашнему, я бы порекомендовал организаторам международных форумов заранее оговаривать с представителями Украины правила этикета на подобных официальных мероприятиях", - сказал Бальбек.
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