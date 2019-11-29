Люку Бессону грозит тюремный срок за увольнение бывшей помощницы

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Прокурор в суде одного из пригородов Парижа потребовал условного тюремного заключения сроком на десять месяцев для Люка Бессона за увольнение ассистентки, которая находилась на больничном, . Прокурор в суде одного из пригородов Парижа потребовал условного тюремного заключения сроком на десять месяцев для Люка Бессона за увольнение ассистентки, которая находилась на больничном, сообщает Le Figaro.

Его обвиняют в "дискриминационном увольнении" Софи Ф. В течение четырех лет она была его основной помощницей, когда он находился во Франции.

Сама Софи рассказала, что Люк Бессон заставлял ее очень много работать и в вечернее время, и на выходных, и во время отпуска: "Я стала для него как Siri в Apple, фактически превратившись в рабыню".

В октябре 2017 года она попросила Бесона о трехдневном отпуске "по семейным обстоятельствам", но получила категорический отказ, который стал для нее "последней каплей", и она взяла больничный. В январе 2018 году режиссер ее уволил за подделку медицинских документов.