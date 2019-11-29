Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2019-11-29T17:42+0300
https://ria.ru/20191129/1561752830.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/95943/88/959438889_0:427:1838:1461_1036x0_80_0_0_800aa340f9d6c81697e2f29d2ec0afca.jpg
РИА Новости

Люку Бессону грозит тюремный срок за увольнение бывшей помощницы

17:42 29.11.2019
375
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРежиссер Люк Бессон
Режиссер Люк Бессон
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Прокурор в суде одного из пригородов Парижа потребовал условного тюремного заключения сроком на десять месяцев для Люка Бессона за увольнение ассистентки, которая находилась на больничном, сообщает Le Figaro.
Его обвиняют в "дискриминационном увольнении" Софи Ф. В течение четырех лет она была его основной помощницей, когда он находился во Франции.
Сама Софи рассказала, что Люк Бессон заставлял ее очень много работать и в вечернее время, и на выходных, и во время отпуска: "Я стала для него как Siri в Apple, фактически превратившись в рабыню".
В октябре 2017 года она попросила Бесона о трехдневном отпуске "по семейным обстоятельствам", но получила категорический отказ, который стал для нее "последней каплей", и она взяла больничный. В январе 2018 году режиссер ее уволил за подделку медицинских документов.
Суд огласит свое решение 8 января 2020 года.
Французский режиссер Люк Бессон
4 октября, 20:48Культура
Во Франции возобновили дело об изнасиловании против Люка Бессона
3120216
КультураКино и сериалыНовости культурыЛюк БессонФранцияПариж
Рекомендуем
Библиотека
На Украине нашли "русскую пропаганду" в детской книге
Здание
В Новгородской области во время заседания правительства рухнул потолок
Газораспределительная станция ОАО Газпром
Минэнерго прокомментировало идею Киева отдать долг газом
Турецкая полиция на улице Стамбула
Турция депортировала двух боевиков ИГ* бельгийского происхождения
Полицейский кордон на северной стороне Лондонского моста
СМИ: полиция застрелила вооруженного мужчину на Лондонском мосту
Сотрудник полиции в суде
В Вологде присяжные оправдали мужчину, подозреваемого в убийстве жены
В цеху ОАО Мотор Сич в Запорожье, Украина
В Киеве предупредили об угрозе санкций США из-за продажи "Мотор Сич"
Испанский оперный певец Пласидо Доминго
Пласидо Доминго отверг обвинения в сексуальных домогательствах
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве
Главу украинской общины Крыма лишили слова на форуме в ООН
Президент РФ Владимир Путин проводит в Нальчике заседание Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям
Путин осудил оскорбления проживающих в России народов в СМИ
Объект газотранспортной системы Украины
В Киеве назвали объем газа, который может перекрыть долг "Газпрома"
Строительство газопровода Северный поток-2
Главы "Газпрома" и Wintershall Dea обсудили "Северный поток — 2"
Министр энергетики РФ Александр Новак
Новак назвал встречу с Украиной по газу конструктивной
Автомобили скорой помощи в Лондоне, Великобритания. 29 ноября 2019
В Лондоне мужчина с ножом ранил несколько человек
Сотрудник полиции
СМИ сообщили детали дела о самоубийстве сотрудницы МВД в Сочи
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:08Исландия пригласит Путина на планируемый саммит Арктического совета
03:03Астролог рассказал, когда нужно закончить важные дела этого года
02:57Мадуро мобилизовал армию, заявив о провокациях Колумбии и США
02:42СМИ: напавший на людей в Лондоне злоумышленник был судим за терроризм
02:34Лауреатов российской кинопремии "Золотой Единорог" наградят в Лондоне
02:24Члены СБ ООН могут встретиться с Трампом, сообщают источники в Совбезе
02:17Мэр мексиканского города посадит полицию и мусорщиков на пикапы Tesla
02:08Пострадавших при нападении с ножом в Гааге отпустили из больницы
02:02Президента Суринама приговорили к 20 годам тюрьмы, сообщают СМИ
01:56Промышленные отходы загорелись на полигоне в Ульяновске
01:53Жириновский назвал ошибкой вывод российских войск из Восточной Европы
01:42Ракетный корабль с комплексом "Панцирь-М" готовят к испытаниям
01:17При нападении с ножом в Гааге пострадали несовершеннолетние
01:13Индексы США снизились из-за подписания Трампом закона о Гонконге
01:12Появилось видео операции девочки с "пятном Бэтмена"
01:00ЧП в Лондоне: очередная трагедия на фоне новой предвыборной кампании
00:50В "Фантастической четверке" появится самый мощный супергерой Marvel
00:45Пугачева раскрыла "стыдную правду" об отношении к зрителям и сцене
00:38Посольство: у Лондона нет претензий к россиянам с задержанного судна
00:34Эксперт предрек гибель Украины из-за природного газа
Лента новостейМолния