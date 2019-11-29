Рособрнадзор узнал, насколько россияне довольны качеством образования

"В целом, степень удовлетворенности качеством образования у обучающихся составляет 80%, у родителей - 72%, а у педагогических работников - 86%. Респонденты отмечают удовлетворенность как условиями, так и результатами общего образования", - говорится в материалах Рособрнадзора, подготовленных пресс-конференции по результатам оценки качества общего образования.

Исследование проводилось одновременно с участием в региональных оценках по модели PISA. Результаты оценки, как сообщил заместитель директора Федерального института оценки качества образования Илья Денисенко, будут представлены в апреле следующего года.

Участие в исследовании оценки удовлетворенности качеством образования приняли 12 244 человека (в рамках основного этапа исследования) из 14 субъектов. Целью являлось выявление степени удовлетворенности качеством школьного образования учащихся, их родителей, а также руководителей учреждений.

PISA - международная программа по оценке образовательных достижений учащихся. Тест оценивает грамотность школьников в разных странах мира и умение применять знания на практике. Проходит раз в три года. Исследование PISA для школ проведено в более 2,2 тысячах школах в десяти странах мира.