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РИА Новости

Рособрнадзор узнал, насколько россияне довольны качеством образования

15:45 29.11.2019
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© Depositphotos / Syda_ProductionsШкола
Школа
© Depositphotos / Syda_Productions
Школа. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Сотрудники школ более чем на 85% удовлетворены качеством образования, обучающиеся – на 80%, родители – на 72%, следует по результатам исследования оценки удовлетворенности качеством образования, проведенного Рособрнадзором.
"В целом, степень удовлетворенности качеством образования у обучающихся составляет 80%, у родителей - 72%, а у педагогических работников - 86%. Респонденты отмечают удовлетворенность как условиями, так и результатами общего образования", - говорится в материалах Рособрнадзора, подготовленных пресс-конференции по результатам оценки качества общего образования.
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Исследование проводилось одновременно с участием в региональных оценках по модели PISA. Результаты оценки, как сообщил заместитель директора Федерального института оценки качества образования Илья Денисенко, будут представлены в апреле следующего года.
Участие в исследовании оценки удовлетворенности качеством образования приняли 12 244 человека (в рамках основного этапа исследования) из 14 субъектов. Целью являлось выявление степени удовлетворенности качеством школьного образования учащихся, их родителей, а также руководителей учреждений.
PISA - международная программа по оценке образовательных достижений учащихся. Тест оценивает грамотность школьников в разных странах мира и умение применять знания на практике. Проходит раз в три года. Исследование PISA для школ проведено в более 2,2 тысячах школах в десяти странах мира.
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