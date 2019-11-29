В МИД обеспокоены ситуацией с палестино-израильским урегулированием

"Ситуация в палестино-израильском урегулировании, которое является вашим мандатом, зашла в тупик и остается там достаточно длительное время. Она очень тревожит нас. Мы бы хотели обменяться мнениями, услышать ваши оценки по поводу того, что можно сделать, чтобы вернуться на прочную почву международного права, не ревизовать решения Генеральной Ассамблеи ООН, Совета Безопасности ООН, Мадридские принципы, Арабскую мирную инициативу", - заявил Лавров, чьи слова приводятся в сообщении на сайте МИД РФ.