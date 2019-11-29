Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-29T15:45+0300
https://ria.ru/20191129/1561752638.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156160/66/1561606651_0:13:3071:1740_1036x0_80_0_0_2a70eb75151ce0f186df5a4ac0bd5869.jpg
РИА Новости

В МИД обеспокоены ситуацией с палестино-израильским урегулированием

15:45 29.11.2019
124
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Зашедшая в тупик ситуация в палестино-израильском урегулировании очень тревожит Россию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече со спецкоординатором ООН по ближневосточному урегулированию Николаем Младеновым в Москве.
"Ситуация в палестино-израильском урегулировании, которое является вашим мандатом, зашла в тупик и остается там достаточно длительное время. Она очень тревожит нас. Мы бы хотели обменяться мнениями, услышать ваши оценки по поводу того, что можно сделать, чтобы вернуться на прочную почву международного права, не ревизовать решения Генеральной Ассамблеи ООН, Совета Безопасности ООН, Мадридские принципы, Арабскую мирную инициативу", - заявил Лавров, чьи слова приводятся в сообщении на сайте МИД РФ.
Министр также подчеркнул важность вовлеченности международного сообщества в усилия по сохранению базы урегулирования, которая была универсально принята, и "не допускать подмены коллективных усилий односторонними шагами, которые размывают эту базу, ведут лишь к отказу от создания Палестинского государства".
"Одним словом, очень своевременная встреча. Очень ценю, что вы приехали к нам в Москву", - заключил Лавров.
Президент государства Палестина Махмуд Аббас
26 ноября, 18:20
Аббас заявил о готовности Палестины к диалогу с Израилем
010010
Обсудить 0
Николай МладеновСергей ЛавровМИД РФРоссияПалестинаИзраильВ мире
Рекомендуем
Столкновения палестинце с израильтянами в Наблусе
Эксперт: Исламский мир и РФ могли бы решить палестинский вопрос
Ильхам Алиев
Азербайджан заявил о готовности закупить российское вооружение
Президент США Дональд Трамп
В МИД назвали события вокруг импичмента Трампу внутренним делом США
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Союзники по НАТО увеличат военные расходы
Украинский журналист Сергей Томиленко
Глава союза журналистов Украины призвал власти защищать свободу слова
Столкновения палестинце с израильтянами в Наблусе
Палестина заявила о провале США в урегулировании конфликта с Израилем
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД прокомментировал планирующиеся выборы в Палестине
Статуя Фемиды
Суд в Италии отпустил россиянина Коршунова под домашний арест
Депутат Госдумы Михаил Шеремет
В Госдуме призвали Киев объяснить действия по шпионажу в Крыму
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
Бальбек назвал украинских делегатов на форуме ООН варварами
Флаг Ирана
Шесть стран присоединились к платежной системе ЕС-Иран Instex
Депутат Госдумы Михаил Шеремет
В Госдуме прокомментировали срыв Украиной выступления России в ООН
Каталония
В Каталонии 40 человек задержали в рамках крупномасштабной операции
Портрет убитого посла России в Турции Андрея Карлова у здания министерства иностранных дел РФ
Суд в Анкаре назначил следующее заседание по делу об убийстве Карлова
Пресс-центр Sputnik Эстония
Шеф-редактор: Swedbank лишает Sputnik Эстония средств к существованию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:08Исландия пригласит Путина на планируемый саммит Арктического совета
03:03Астролог рассказал, когда нужно закончить важные дела этого года
02:57Мадуро мобилизовал армию, заявив о провокациях Колумбии и США
02:42СМИ: напавший на людей в Лондоне злоумышленник был судим за терроризм
02:34Лауреатов российской кинопремии "Золотой Единорог" наградят в Лондоне
02:24Члены СБ ООН могут встретиться с Трампом, сообщают источники в Совбезе
02:17Мэр мексиканского города посадит полицию и мусорщиков на пикапы Tesla
02:08Пострадавших при нападении с ножом в Гааге отпустили из больницы
02:02Президента Суринама приговорили к 20 годам тюрьмы, сообщают СМИ
01:56Промышленные отходы загорелись на полигоне в Ульяновске
01:53Жириновский назвал ошибкой вывод российских войск из Восточной Европы
01:42Ракетный корабль с комплексом "Панцирь-М" готовят к испытаниям
01:17При нападении с ножом в Гааге пострадали несовершеннолетние
01:13Индексы США снизились из-за подписания Трампом закона о Гонконге
01:12Появилось видео операции девочки с "пятном Бэтмена"
01:00ЧП в Лондоне: очередная трагедия на фоне новой предвыборной кампании
00:50В "Фантастической четверке" появится самый мощный супергерой Marvel
00:45Пугачева раскрыла "стыдную правду" об отношении к зрителям и сцене
00:38Посольство: у Лондона нет претензий к россиянам с задержанного судна
00:34Эксперт предрек гибель Украины из-за природного газа
Лента новостейМолния