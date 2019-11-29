В МИД обеспокоены ситуацией с палестино-израильским урегулированием

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Зашедшая в тупик ситуация в палестино-израильском урегулировании очень тревожит Россию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече со спецкоординатором ООН по ближневосточному урегулированию Николаем Младеновым в Москве.
"Ситуация в палестино-израильском урегулировании, которое является вашим мандатом, зашла в тупик и остается там достаточно длительное время. Она очень тревожит нас. Мы бы хотели обменяться мнениями, услышать ваши оценки по поводу того, что можно сделать, чтобы вернуться на прочную почву международного права, не ревизовать решения Генеральной Ассамблеи ООН, Совета Безопасности ООН, Мадридские принципы, Арабскую мирную инициативу", - заявил Лавров, чьи слова приводятся в сообщении на сайте МИД РФ.
Министр также подчеркнул важность вовлеченности международного сообщества в усилия по сохранению базы урегулирования, которая была универсально принята, и "не допускать подмены коллективных усилий односторонними шагами, которые размывают эту базу, ведут лишь к отказу от создания Палестинского государства".
"Одним словом, очень своевременная встреча. Очень ценю, что вы приехали к нам в Москву", - заключил Лавров.
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