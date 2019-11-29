В МИД назвали события вокруг импичмента Трампу внутренним делом США

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Происходящее в США в рамках слушаний по импичменту президенту Дональду Трампу является "сугубо внутренним дело США", которое России абсолютно не касается, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Все, что там (в США - Прим. ред.) происходит в рамках слушаний (по импичменту Трампу - Прим. ред.) - это сугубо внутреннее дело США. Нас оно абсолютно не касается, никоим образом", - заявил Рябков.
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Избиратели-демократы практически единодушно поддерживают импичмент Трампу, в то время как республиканцы в подавляющем большинстве выступают против. Некоторые сторонники импичмента выражали опасения, что он может лишь сплотить электорат Трампа в преддверии выборов.
Демократы начали процесс импичмента против Трампа, заподозрив, что тот задержал военную помощь Украине, требуя в обмен на помощь расследования против собственного политического противника Джо Байдена.
Демократы контролируют палату представителей, что позволяет вынести Трампу импичмент в этой палате, однако в сенате для отстранения президента потребуется две трети голосов, а республиканское большинство выносить импичмент не намерено. Демократы рассчитывают проголосовать по импичменту в палате представителей до конца года.
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