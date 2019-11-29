В МИД назвали события вокруг импичмента Трампу внутренним делом США

"Все, что там (в США - Прим. ред.) происходит в рамках слушаний (по импичменту Трампу - Прим. ред.) - это сугубо внутреннее дело США. Нас оно абсолютно не касается, никоим образом", - заявил Рябков.

Избиратели-демократы практически единодушно поддерживают импичмент Трампу, в то время как республиканцы в подавляющем большинстве выступают против. Некоторые сторонники импичмента выражали опасения, что он может лишь сплотить электорат Трампа в преддверии выборов.

Демократы начали процесс импичмента против Трампа, заподозрив, что тот задержал военную помощь Украине, требуя в обмен на помощь расследования против собственного политического противника Джо Байдена.