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РИА Новости

Студенческий фестиваль "Арт-Профи Слово" пройдет в Серпухове

15:30 29.11.2019
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© ООО «КонгрессХим»Студенческий фестиваль "Арт-Профи Слово"
Студенческий фестиваль Арт-Профи Слово
© ООО «КонгрессХим»
МОСКВА, 29 ноя - ООО "КонгрессХим". С 5 по 7 декабря 2019 года в городе Серпухов на базе парк-отеля "Воздвиженское" пройдет Первый Всероссийский Фестиваль студентов среднего профессионального образования – "Арт-Профи Слово".
Организатором Фестиваля является Министерство просвещения Российской Федерации. Для непосредственной организации и проведения Фестиваля Минпросвещения России определен ООО "КонгрессХим".
Целью проведения Фестиваля является поддержка и развитие профессиональной мотивации обучающихся педагогических специальностей среднего профессионального образования в области преподавания русского языка и языков народов Российской Федерации. В рамках программы на площадке фестиваля начнет работу выставка, посвященная теме популяризации педагогической специальности "Педагог – звучит гордо". Также студенты смогут посостязаться не только в профессиональном мастерстве, но и в художественной самодеятельности: оргкомитетом разработаны номинации "Песня", "Хореография", "Театр", "Конкурс чтецов и декламации".
Трехдневный фестиваль пройдет в максимально располагающих к творчеству и обучению условиях: участники будут размещены в комфортных номерах на протяжении всего времени проведения фестиваля. Для участников также предусмотрена экскурсия по достопримечательностям города Серпухов.
Фестиваль "Арт-Профи Слово" направлен не только на развитие образования, но и на вдохновение обучающихся. В настоящее время профессиональные образовательные организации, реализующие педагогические специальности, готовят специалистов по образовательным программам "Дошкольное образование" и "Преподавание в начальных классах". Именно в дошкольном и младшем школьном возрасте закладываются основы грамотности и навыки владения языком. В педагогических колледжах традиционно ведется подготовка учителей, владеющих методикой преподавания языков народов Российской Федерации, но, к сожалению, в основном данная подготовка реализуется за счет организаций дополнительного профессионального образования, а также в рамках внеурочной деятельности студентов.
Реализация фестиваля "Арт-Профи Слово" будет в целом способствовать повышению эффективности преподавания русского языка и языков народов Российской Федерации, что обеспечит решение ключевых задач, предусмотренных государственной программой Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики".
Материалы проекта и их обсуждение в среде профессионального сообщества позволят выработать стратегию совершенствования системы подготовки педагогических кадров по русскому языку и языкам народов Российской Федерации в среднем профессиональном образовании по укрупненной группе специальностей "Образование и педагогические науки". В контексте актуализации и апробации моделей подготовки педагогических кадров для системы среднего профессионального образования в рамках реализации национального проекта "Образование" фестиваль "Арт-Профи Слово" – это в первый и важный шаг.
В настоящее время в России более 250 профессиональных образовательных организаций проводят подготовку по направлению "преподавание русского языка и языков народов Российской Федерации".
Более подробную информацию о фестивале можно получить на сайте.
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