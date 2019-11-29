В Карачаево-Черкесии десять работниц пекарни отравились газом

"По предварительным данным, при производстве хлебобулочных изделий на одном из предприятий в Черкесске было отключено вентиляционное оборудование, что в процессе выполнения работ повлекло отравление газом, содержащим аммиак, лиц, находившихся в помещении цеха", - говорится в сообщении.

С признаками отравления газом в республиканскую клиническую больницу доставлены десять женщин, из них пять госпитализированы. "После выполнения необходимых медицинских мероприятий, в тот же день, все пострадавшие выписаны из медицинского учреждения", - добавляется в сообщении.