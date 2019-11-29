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РИА Новости

В Карачаево-Черкесии десять работниц пекарни отравились газом

15:27 29.11.2019 (обновлено: 15:28 29.11.2019)
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© Depositphotos / DenisfilmСвежеиспеченный хлеб
Свежеиспеченный хлеб
© Depositphotos / Denisfilm
Свежеиспеченный хлеб . Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 29 ноя - РИА Новости. Следователи начали проверку после отравления газом, содержащим аммиак, десяти сотрудниц хлебобулочного цеха в Карачаево-Черкесии, сообщает следственное управление СК по региону.
"По предварительным данным, при производстве хлебобулочных изделий на одном из предприятий в Черкесске было отключено вентиляционное оборудование, что в процессе выполнения работ повлекло отравление газом, содержащим аммиак, лиц, находившихся в помещении цеха", - говорится в сообщении.
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С признаками отравления газом в республиканскую клиническую больницу доставлены десять женщин, из них пять госпитализированы. "После выполнения необходимых медицинских мероприятий, в тот же день, все пострадавшие выписаны из медицинского учреждения", - добавляется в сообщении.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение, отметили в СК.
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Следственный комитет РФКарачаево-ЧеркесияПроисшествия
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