ОБСЕ надеется на определение нового участка разведения сил в Донбассе

КИЕВ, 29 ноя – РИА Новости. Председатель ОБСЕ Председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак надеется, что после саммита "нормандской четверки" (Украина, РФ, Франция, Германия) станет известен следующий участок разведения сил в Донбассе.

Минские соглашения по урегулированию ситуации в Донбассе предусматривают отвод сил и средств от линии соприкосновения. В 2016 году украинские силовики и ополченцы отвели силы на трех пилотных участках, однако вооруженные силы Украины со временем вновь заняли оставленные позиции. Повторное разведение сил в районе Станицы Луганской состоялось в июне, вблизи Золотого – в конце октября, в районе Петровского – в ноябре.

"Идут переговоры в рамках трехсторонней контактной группы (относительно определения следующего участка разведения сил в Донбассе – ред.). Мы полностью это поддерживаем, я не хочу сейчас говорить, что у нас получится, но есть хороший тренд, хорошая тенденция, хорошая и более конструктивная атмосфера", - сказал Лайчак журналистам во время посещения Станицы Луганской в Донбассе. Трансляцию вел телеканал "Наш".

Он не стал уточнять, будет ли разведение в Донецкой или Луганской областях. "Давайте подождем до 9 декабря (до саммита в "нормандском формате" – ред.), я надеюсь, что тогда будем знать точнее", - отметил Лайчак.

Саммит лидеров "нормандской четверки" - России, Украины, Франции и Германии - состоится в Париже 9 декабря.