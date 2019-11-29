Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-29T15:25+0300
https://ria.ru/20191129/1561751275.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155106/75/1551067568_0:25:3072:1753_1036x0_80_0_0_779413d079a3e1ec1a49ad38f27d613c.jpg
РИА Новости

ОБСЕ надеется на определение нового участка разведения сил в Донбассе

15:25 29.11.2019
493
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМирослав Лайчак
Мирослав Лайчак
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 29 ноя – РИА Новости. Председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак надеется, что после саммита "нормандской четверки" (Украина, РФ, Франция, Германия) станет известен следующий участок разведения сил в Донбассе.
Минские соглашения по урегулированию ситуации в Донбассе предусматривают отвод сил и средств от линии соприкосновения. В 2016 году украинские силовики и ополченцы отвели силы на трех пилотных участках, однако вооруженные силы Украины со временем вновь заняли оставленные позиции. Повторное разведение сил в районе Станицы Луганской состоялось в июне, вблизи Золотого – в конце октября, в районе Петровского – в ноябре.
Борис Грызлов
27 ноября, 17:38
Грызлов оценил результаты разведения сил в Донбассе
"Идут переговоры в рамках трехсторонней контактной группы (относительно определения следующего участка разведения сил в Донбассе – ред.). Мы полностью это поддерживаем, я не хочу сейчас говорить, что у нас получится, но есть хороший тренд, хорошая тенденция, хорошая и более конструктивная атмосфера", - сказал Лайчак журналистам во время посещения Станицы Луганской в Донбассе. Трансляцию вел телеканал "Наш".
Он не стал уточнять, будет ли разведение в Донецкой или Луганской областях. "Давайте подождем до 9 декабря (до саммита в "нормандском формате" – ред.), я надеюсь, что тогда будем знать точнее", - отметил Лайчак.
Саммит лидеров "нормандской четверки" - России, Украины, Франции и Германии - состоится в Париже 9 декабря.
Так называемый нормандский формат с участием лидеров Украины, России, Германии и Франции переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.
Наблюдатели ОБСЕ в поселке Золотое Луганской области
26 ноября, 14:13
ЛНР завершила мероприятия по разведению сил в Золотом, заявили в СЦКК
210000
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРОБСЕМирослав ЛайчакВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Путин и Лукашенко договорились встретиться до нового года
Наблюдатели ОБСЕ в поселке Золотое Луганской области
В ЛНР заявили о наращивании ВСУ сил и средств в Донбассе
Депутат Народного совета ДНР Владислав Русанов
В ДНР оценили украинские сценарии реинтеграции Донбасса
Омбудсмен ДНР Дарья Морозова
В ДНР оценили данные о финальной стадии подготовки к обмену пленными
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков: не стоит "дрейфовать" в сторону от закона о статусе Донбасса
Дмитрий Песков
В Кремле надеются на содержательный разговор на "нормандском саммите"
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич
Лукашевич посоветовал послу США при ОБСЕ изучить текст "Минска-2"
Глава ДНР Денис Пушилин
Пушилин прокомментировал принятый в ДНР закон о госгранице
На полях саммита НАТО в Брюсселе
Эксперт рассказал о новом расколе в НАТО
Заседание парламента Донецкой народной республики
В ДНР приняли закон о госгранице
Газораспределительная станция ОАО Газпром
Минэнерго прокомментировало идею Киева отдать долг газом
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве
Главу украинской общины Крыма лишили слова на форуме в ООН
Строительство газопровода Северный поток — 2
В Дании обжаловали разрешение на строительство "Северного потока — 2"
Постоянный представитель РФ в ОБСЕ Александр Лукашевич
Лукашевич призвал ОБСЕ поддержать минский процесс
Порт в Севастополе
На Украине рассказали о несбывшихся планах США по Крыму
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:57Мадуро мобилизовал армию, заявив о провокациях Колумбии и США
02:42СМИ: напавший на людей в Лондоне злоумышленник был судим за терроризм
02:34Лауреатов российской кинопремии "Золотой Единорог" наградят в Лондоне
02:24Члены СБ ООН могут встретиться с Трампом, сообщают источники в Совбезе
02:17Мэр мексиканского города посадит полицию и мусорщиков на пикапы Tesla
02:08Пострадавших при нападении с ножом в Гааге отпустили из больницы
02:02Президента Суринама приговорили к 20 годам тюрьмы, сообщают СМИ
01:56Промышленные отходы загорелись на полигоне в Ульяновске
01:53Жириновский назвал ошибкой вывод российских войск из Восточной Европы
01:42Ракетный корабль с комплексом "Панцирь-М" готовят к испытаниям
01:17При нападении с ножом в Гааге пострадали несовершеннолетние
01:13Индексы США снизились из-за подписания Трампом закона о Гонконге
01:12Появилось видео операции девочки с "пятном Бэтмена"
01:00ЧП в Лондоне: очередная трагедия на фоне новой предвыборной кампании
00:50В "Фантастической четверке" появится самый мощный супергерой Marvel
00:45Пугачева раскрыла "стыдную правду" об отношении к зрителям и сцене
00:38Посольство: у Лондона нет претензий к россиянам с задержанного судна
00:34Эксперт предрек гибель Украины из-за природного газа
00:29Трампу дали еще время на ответ по участию в слушаниях об импичменте
00:25Интерпол предложил британским властям помощь после теракта в Лондоне
Лента новостейМолния