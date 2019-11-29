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РИА Новости

Пресс-конференция главы московской платформы сирийской оппозиции

15:22 29.11.2019
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3 декабря в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция главы московской платформы сирийской оппозиции, секретаря партии "Народная воля", члена руководства Фронта за перемены и освобождение Кадри ДЖАМИЛЯ.
Конституционный комитет, призванный подготовить конституционную реформу в Сирии, чтобы на ее основе провести выборы и положить начало политическому урегулированию в стране, был создан на основе договоренности, достигнутой на Конгрессе национального диалога в Сочи в январе 2018 года. В его состав вошли 150 делегатов – по 50 от правительства, оппозиции и гражданского общества. Основная работа Комитета началась 4 ноября в составе малой (редакционной) группы из 45-ти человек. Внимание было уделено вопросам суверенитета, территориальной целостности и борьбы с терроризмом. Ожидалось, что эти темы станут ключевыми и в ходе проходившего в Женеве с 25 по 29 ноября второго раунда дискуссий, однако согласовать повестку не удалось. Вторая пленарная встреча малой группы так и не была проведена.
В чем причина того, что участники второго раунда переговоров не смогли продвинуться вперед? Какие силы создают препятствия на пути Конституционного комитета? Являются ли трудности в его работе проблемой роста – или за ними скрываются фундаментальные разногласия?

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