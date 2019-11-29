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РИА Новости

В Новочебоксарске открылся детский технопарк "Кванториум"

15:21 29.11.2019
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© Фото : предоставлено пресс-службой администрации НовочебоксарскаНовочебоксарск
Новочебоксарск
© Фото : предоставлено пресс-службой администрации Новочебоксарска
ЧЕБОКСАРЫ, 29 ноя – РИА Новости. В Чувашии в городе Новочебоксарск в четверг открылся детский технопарк "Кванториум", на его создание в рамках регионального проекта "Успех каждого ребенка" нацпроекта "Образование" было направлено более 100 миллионов рублей, сообщает пресс-служба администрации главы Чувашской республики.
Новый "Кванториум" создан на базе Новочебоксарского химико-механического техникума.
В церемонии открытия приняли участие глава Чувашии Михаил Игнатьев, депутат Госдумы Николай Малов, министр образования и молодежной политики Чувашии Сергей Кудряшов, глава Новочебоксарска Олег Матвеев, глава администрации Новочебоксарска Ольга Чепрасова, педагоги и будущие воспитанники технопарка.
"Кванториум" занимает более 1300 квадратных метров, здесь разместились шесть научных лабораторий: Биоквантум, IT-квантум, Хай-тек, Энерджиквантум, Наноквантум, Квантум дополненной и виртуальной реальности.
Михаил Игнатьев, глава республики Чувашия
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Здесь будут бесплатно учиться не менее 800 детей в год. В дни осенних каникул уже прошел первый образовательный сбор "Инженерные каникулы", на котором 150 новочебоксарских школьников познакомились с техническими компетенциями. На мастер-классах они изучали "Инженерную биологию с нуля", "Удивительный мир экспериментов", "Инженериум", "Robo-программирование", играли в увлекательные инженерные квест-игры.
Глава республики поинтересовался у преподавателей и ребят первыми итогами обучения.
"Кто-то из вас станет ученым, кто-то инженером-разработчиком, врачом, профессором, предпринимателем. Мы хотим, чтобы в этой конкурентной среде вы были самыми продвинутыми и подготовленными", — подчеркнул губернатор.
Кроме того Игнатьев акцентировал внимание на том, что 107 миллионов рублей, направленных на строительство "Кванториума", "это инвестиции в науку, экономику и будущее республики и страны в целом".
Детский технопарк "Кванториум" модели "Стандарт" в Новочебоксарске создан в рамках реализации регионального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование". Это уже второе по счету подобное инновационное образовательное учреждение в республике.
Благодаря высокотехнологичному оборудованию дети смогут создавать виртуальные миры, осваивать навыки робототехники и промышленного дизайна, учиться проектной деятельности, командной работе, креативности и критическому мышлению. Кроме этого, на базе "Кванториума" будет вестись подготовка ребят для участия в чемпионатах WorldSkills.
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