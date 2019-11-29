В Новочебоксарске открылся детский технопарк "Кванториум"

ЧЕБОКСАРЫ, 29 ноя – РИА Новости. В Чувашии в городе Новочебоксарск в четверг открылся детский технопарк "Кванториум", на его создание в рамках регионального проекта "Успех каждого ребенка" нацпроекта "Образование" было направлено более 100 миллионов рублей, сообщает пресс-служба администрации главы Чувашской республики.

Новый "Кванториум" создан на базе Новочебоксарского химико-механического техникума.

В церемонии открытия приняли участие глава Чувашии Михаил Игнатьев , депутат Госдумы Николай Малов, министр образования и молодежной политики Чувашии Сергей Кудряшов, глава Новочебоксарска Олег Матвеев, глава администрации Новочебоксарска Ольга Чепрасова, педагоги и будущие воспитанники технопарка.

"Кванториум" занимает более 1300 квадратных метров, здесь разместились шесть научных лабораторий: Биоквантум, IT-квантум, Хай-тек, Энерджиквантум, Наноквантум, Квантум дополненной и виртуальной реальности.

Здесь будут бесплатно учиться не менее 800 детей в год. В дни осенних каникул уже прошел первый образовательный сбор "Инженерные каникулы", на котором 150 новочебоксарских школьников познакомились с техническими компетенциями. На мастер-классах они изучали "Инженерную биологию с нуля", "Удивительный мир экспериментов", "Инженериум", "Robo-программирование", играли в увлекательные инженерные квест-игры.

Глава республики поинтересовался у преподавателей и ребят первыми итогами обучения.

"Кто-то из вас станет ученым, кто-то инженером-разработчиком, врачом, профессором, предпринимателем. Мы хотим, чтобы в этой конкурентной среде вы были самыми продвинутыми и подготовленными", — подчеркнул губернатор.

Кроме того Игнатьев акцентировал внимание на том, что 107 миллионов рублей, направленных на строительство "Кванториума", "это инвестиции в науку, экономику и будущее республики и страны в целом".

Детский технопарк "Кванториум" модели "Стандарт" в Новочебоксарске создан в рамках реализации регионального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование". Это уже второе по счету подобное инновационное образовательное учреждение в республике.