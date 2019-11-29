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РИА Новости

В "черную пятницу" россияне стали значительно чаще покупать авиабилеты

16:45 29.11.2019
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© Fotolia / Artur MarciniecАвиабилеты и паспорта
Авиабилеты и паспорта
© Fotolia / Artur Marciniec
МОСКВА, 29 ноя— РИА Новости. Количество бронирований авиабилетов среди российских потребителей выросло на 45 процентов в "черную пятницу", когда стартует сезон распродаж, по сравнению с обычной пятницей, следует из статистики, приведенной международным сайтом для поиска авиабилетов, отелей и проката автомобилей Skyscanner.
"Данные основаны на сравнении количества пользователей сайта в 11.00 в "черную пятницу" (29 ноября) и аналогичным временем в пятницу на прошлой неделе (22 ноября)", — пояснили в пресс-службе компании.
Старший менеджер по маркетингу компании в России и Европе Анхель Гирадо отметил, что спрос пользователей на акционные предложения перевозчиков ожидаемо резко увеличился.
"Сегодня российские путешественники приобрели в полтора раза больше билетов, чем в прошлую пятницу. Наибольшая активность пользователей была зафиксирована в промежуток времени с 07.00 до 08.00 утра по московскому времени. Несмотря на то, что половина "черной пятницы" уже прошла, еще можно успеть приобрести авиабилеты по самым выгодным ценам", — прокомментировал он ситуацию.
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Одна из самых крупных распродаж в году – "черная пятница" — пройдет в России с 29 ноября по 1 декабря. В эти дни можно будет с большими скидками приобрести одежду, обувь, украшения, электронику, туристические и страховые услуги, мебель, абонементы в спортзал и даже загородные дома.
Традиция устраивать грандиозное массовое событие, открывающее сезон рождественских распродаж, впервые появилась в Америке. "Черная пятница" настолько популярна в США, что многие работники даже берут в этот день отгул. В Америке она следует за Днем благодарения, одним из важнейших для жителей этой страны праздников.
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