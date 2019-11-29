В Каталонии 40 человек задержали в рамках крупномасштабной операции

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Каталонские правоохранительные органы Mossos d'Esquadra задержали около 40 человек в испанской автономии во время крупномасштабной операции против организации, занимающейся контрабандой оружия, наркоторговлей и отмыванием денег, говорится в сообщении ведомства в Twitter.
Как подтвердили РИА Новости источники в полиции, операция началась в семь утра по местному времени в пятницу и продолжается по настоящее время.
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Ранее стало известно, что более 700 сотрудников Mossos d'Esquadra задействованы в секретной операции под названием Monra. Центром ее проведения стал район Сант Рок каталонского города Бадалона. В нем, а также в других районах было осуществлено 30 обысков. Кроме того, ведутся досмотры подземных помещений.
Как сообщает агентство Europa Press со ссылкой на главу управления по расследованию преступлений, операция может продолжиться в субботу. Она является частью расследования, которое ведется уже больше года.
По данным газеты Periodico, в операции участвуют следователи, сотрудники по борьбе с беспорядками, подразделение со служебными собаками, местная полиция, вертолет и машины скорой помощи. Помимо них задействованы три бригады Mossos.
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