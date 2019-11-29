В Каталонии 40 человек задержали в рамках крупномасштабной операции

Как подтвердили РИА Новости источники в полиции, операция началась в семь утра по местному времени в пятницу и продолжается по настоящее время.

Ранее стало известно, что более 700 сотрудников Mossos d'Esquadra задействованы в секретной операции под названием Monra. Центром ее проведения стал район Сант Рок каталонского города Бадалона. В нем, а также в других районах было осуществлено 30 обысков. Кроме того, ведутся досмотры подземных помещений.