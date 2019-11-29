Главу украинской общины Крыма лишили слова на форуме в ООН

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя — РИА Новости. Глава украинской общины Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина заявила, что ее лишили слова на форуме по вопросам меньшинств, организованном под эгидой Совета ООН по правам человека.

Женеве . Ранее украинская делегация дважды пыталась помешать выступлению депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека. Мероприятие проходит в. Ранее украинская делегация дважды пыталась помешать выступлению депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека.

"Это противоречит всем международным нормам. Наша делегация не оставит это без разъяснений. В секретариат форума будет направлено обращение за разъяснениями, на каком основании меня лишили слова", — сказала Гридчина РИА Новости.

Она подчеркнула, что члены украинской делегации "вели себя по-хамски и по-варварски" — перебивали и стучали по столу табличками.

"Их возмутила формулировка "Республика Крым", а не "Автономная Республика Крым", а также организация, которую я представляю", — уточнила собеседница агентства.

Она подчеркнула, что планировала в своем выступлении затронуть тему развития в Крыму украинского языка и культуры, которые получают максимально возможную государственную поддержку.