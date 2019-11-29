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РИА Новости

Главу украинской общины Крыма лишили слова на форуме в ООН

15:20 29.11.2019 (обновлено: 16:05 29.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкАллея флагов возле здания ООН в Женеве
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя — РИА Новости. Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина заявила, что ее лишили слова на форуме по вопросам меньшинств, организованном под эгидой Совета ООН по правам человека.
Мероприятие проходит в Женеве. Ранее украинская делегация дважды пыталась помешать выступлению депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека.
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"Это противоречит всем международным нормам. Наша делегация не оставит это без разъяснений. В секретариат форума будет направлено обращение за разъяснениями, на каком основании меня лишили слова", — сказала Гридчина РИА Новости.
Она подчеркнула, что члены украинской делегации "вели себя по-хамски и по-варварски" — перебивали и стучали по столу табличками.

"Их возмутила формулировка "Республика Крым", а не "Автономная Республика Крым", а также организация, которую я представляю", — уточнила собеседница агентства.

Она подчеркнула, что планировала в своем выступлении затронуть тему развития в Крыму украинского языка и культуры, которые получают максимально возможную государственную поддержку.
"Украинская община принимает активное участие в экономической, общественно-политической и социально-культурной жизни республики, вносит свой весомый вклад в консолидацию и укрепление межнационального единства и согласия на полуострове", — заключила Гридчина.
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Анастасия ГридчинаЖенева (город)КрымООНВ мире
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