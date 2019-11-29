Ученые УрФУ стали лучшими на международном конкурсе стартапов в Китае

МОСКВА, 29 ноя - Проект "Россия-Китай: главное". Ученые Уральского федерального университета (УрФУ) стали призерами конкурса стартапов, организованном Ассоциацией технических университетов России и Китая (АТУРК). Об этом сообщили в пресс-службе университета.
Победителем стал проект, разработанный сотрудниками предприятия "Геомера", для нефтегазовой промышленности – автоматизированная система высокоточного контроля геометрии резьбы труб и муфт.
"Наша система полностью исключает человеческий фактор, это позволяет значительно снизить риск брака", – рассказал автор проекта Дмитрий Лавринов.
"Серебро" досталось стартапу "ПлазмаМед", проект может применяться в стоматологии и хирургии.