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Россия-Китай: Главное
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РИА Новости

Ученые УрФУ стали лучшими на международном конкурсе стартапов в Китае

15:18 29.11.2019
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© Фото : УрФУУральский федеральный университет
Уральский федеральный университет
© Фото : УрФУ
МОСКВА, 29 ноя - Проект "Россия-Китай: главное". Ученые Уральского федерального университета (УрФУ) стали призерами конкурса стартапов, организованном Ассоциацией технических университетов России и Китая (АТУРК). Об этом сообщили в пресс-службе университета.
Победителем стал проект, разработанный сотрудниками предприятия "Геомера", для нефтегазовой промышленности – автоматизированная система высокоточного контроля геометрии резьбы труб и муфт.
"Наша система полностью исключает человеческий фактор, это позволяет значительно снизить риск брака", – рассказал автор проекта Дмитрий Лавринов.
"Серебро" досталось стартапу "ПлазмаМед", проект может применяться в стоматологии и хирургии.
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Россия-Китай: ГлавноеУральский федеральный университетКитайРоссия
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