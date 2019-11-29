В ЦБ рассказали, как бороться с новым способом мошенничества с картами

Так он прокомментировал публикацию "Известий", в которой сообщалось, что злоумышленники придумали новый способ кражи денег. По данным газеты, мошенники делают вид, что забывают банковские карты в автомате, а затем говорят вынувшему ее человеку, что со счета списали определенную сумму, и требуют ее вернуть.