В ЦБ рассказали, как бороться с новым способом мошенничества с картами

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Замначальника отдела технической защиты информации Главного управления Банка России по ЦФО Дмитрий Ибрагимов призвал не пользоваться банкоматами в безлюдных местах.
Так он прокомментировал публикацию "Известий", в которой сообщалось, что злоумышленники придумали новый способ кражи денег. По данным газеты, мошенники делают вид, что забывают банковские карты в автомате, а затем говорят вынувшему ее человеку, что со счета списали определенную сумму, и требуют ее вернуть.
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Представитель ЦБ посоветовал выбирать автоматы в офисах банков или торговых центрах. Он напомнил, что такие помещения обычно оснащены видеокамерами в интересах не только клиента, но и банка.
""Важно обращать внимание на сам банкомат, не пользоваться подозрительными устройствами в безлюдных местах. ", — сказал он "Известиям".