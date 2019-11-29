Новосибирский театр оперы и балета подключили к отоплению после аварии

НОВОСИБИРСК, 29 ноя – РИА Новости. Теплоэнергетики подключили к теплоснабжению после аварии Новосибирский государственный театр оперы и балета, где в пятницу открывается обновленный большой зал.

Ранее сообщалось, что авария на теплосетях в Новосибирске оставила без тепла 24 многоквартирных дома и Новосибирский театр оперы и балета. Сибирская генерирующая компания (СГК) планировала восстановить теплоснабжение к вечеру 29 ноября.

"С 17.10 (13.10 мск) 29 ноября энергетики сузили зону отключения - Новосибирский государственный академический театр оперы и балета подключен к теплоснабжению. Система отопления театра запущена", - сообщил РИА Новости представитель новосибирского филиала СГК.

По данным компании, температура в большом зале и на сцене составляет 24 градуса. Ранее для поддержания комфортной температуры в здании привозили тепловые пушки. Теплоснабжение 24 жилых домов планируется возобновить к 22.00 (18.00 мск).