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РИА Новости

Новосибирский театр оперы и балета подключили к отоплению после аварии

15:15 29.11.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкНовосибирский театр оперы и балета
Новосибирский театр оперы и балета
© РИА Новости / Александр Кряжев
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НОВОСИБИРСК, 29 ноя – РИА Новости. Теплоэнергетики подключили к теплоснабжению после аварии Новосибирский государственный театр оперы и балета, где в пятницу открывается обновленный большой зал.
Ранее сообщалось, что авария на теплосетях в Новосибирске оставила без тепла 24 многоквартирных дома и Новосибирский театр оперы и балета. Сибирская генерирующая компания (СГК) планировала восстановить теплоснабжение к вечеру 29 ноября.
"С 17.10 (13.10 мск) 29 ноября энергетики сузили зону отключения - Новосибирский государственный академический театр оперы и балета подключен к теплоснабжению. Система отопления театра запущена", - сообщил РИА Новости представитель новосибирского филиала СГК.
По данным компании, температура в большом зале и на сцене составляет 24 градуса. Ранее для поддержания комфортной температуры в здании привозили тепловые пушки. Теплоснабжение 24 жилых домов планируется возобновить к 22.00 (18.00 мск).
В пятницу в новосибирском театре состоится открытие обновленного большого зала и премьера балета.
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