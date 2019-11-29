Подготовка муниципалитетов Подмосковья к зиме выросла в шесть раз

Городская усадьба С. М. Шибаева после реставрации

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Количество муниципальных образований, подготовленных к прохождению отопительного сезона, в Московской области в 2019 году выросло в 6 раз по сравнению с 2015 годом, до 84%, говорится в сообщении подмосковного Минэнерго.

В правительстве Московской области состоялось мероприятие, посвященное вручению муниципальным образованиям паспортов готовности к отопительному периоду.

На территории Московской области 75 городских округов и поселений. "Все эти муниципальные образования на сегодняшний день проверены. 63 из них - это 84% от общего количества, полностью соответствует требованиям, необходимым для получения паспортов готовности", - сообщает ведомство.

Уточняется, что за последние годы значительно повысилось качество подготовки муниципалитетов в Подмосковье к отопительному периоду.

"Так, если в 2015 году полную готовность к зиме успешно подтвердили лишь 13,6% муниципалитетов, подлежащих проверке Ростехнадзором, то в этом году — уже 84%. За четыре года количество муниципальных образований, своевременно и качественно выполняющих требования Ростехнадзора по подготовке к отопительному периоду, выросло в 6 раз", - говорится в сообщении.