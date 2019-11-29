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РИА Новости

Подготовка муниципалитетов Подмосковья к зиме выросла в шесть раз

15:13 29.11.2019
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковГородская усадьба С. М. Шибаева после реставрации
Городская усадьба С. М. Шибаева после реставрации
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Количество муниципальных образований, подготовленных к прохождению отопительного сезона, в Московской области в 2019 году выросло в 6 раз по сравнению с 2015 годом, до 84%, говорится в сообщении подмосковного Минэнерго.
В правительстве Московской области состоялось мероприятие, посвященное вручению муниципальным образованиям паспортов готовности к отопительному периоду.
На территории Московской области 75 городских округов и поселений. "Все эти муниципальные образования на сегодняшний день проверены. 63 из них - это 84% от общего количества, полностью соответствует требованиям, необходимым для получения паспортов готовности", - сообщает ведомство.
Уточняется, что за последние годы значительно повысилось качество подготовки муниципалитетов в Подмосковье к отопительному периоду.
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"Так, если в 2015 году полную готовность к зиме успешно подтвердили лишь 13,6% муниципалитетов, подлежащих проверке Ростехнадзором, то в этом году — уже 84%. За четыре года количество муниципальных образований, своевременно и качественно выполняющих требования Ростехнадзора по подготовке к отопительному периоду, выросло в 6 раз", - говорится в сообщении.
Глава Минэнерго Подмосковья Александр Самарин отметил, что необходимо организовать работу так, чтобы в следующем году 100% муниципальных образований, своевременно и в полном объеме выполнили все мероприятия, необходимые для получения паспорта готовности.
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Новости ПодмосковьяМинистерство энергетики РФМосковская область
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