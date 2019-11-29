В Крыму прокомментировали срыв Украиной выступления России в ООН

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости. Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов назвал попытки украинской делегации помешать выступлению представителям России на площадке ООН невменяемой гиперактивностью, которая со временем приведет к тому, что их страна окажется за бортом цивилизованной европейской политики.
Двенадцатая сессия Форума по вопросам меньшинств, проходящего под эгидой Совета ООН по правам человека, проходит в Женеве. Украинская делегация попыталась дважды помешать выступлению депутаты Госдумы от Крыма Руслана Бальбека.
"Граничащая с невменяемостью гиперактивность отдельных представителей украинской делегации связана с попытками радикальных националистов любой ценой осложнить диалог президентов двух стран в нормандском формате 9 декабря. Тот, кто громко стучит кулаками по столу в Женеве, рано или поздно оказывается за бортом цивилизованной европейской политики", - сказал РИА Новости Молохов.
По его словам, успехи, которых ранее достигли крымские делегаты на международных площадках, вызывают дикую злобу у "пещерных крымофобов в Киеве".
"Вместе с тем, нельзя не отметить, что в украинской внешней политике время от времени наблюдаются и подвижки к проявлению здравого смысла", - подчеркнул Молохов.