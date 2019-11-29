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РИА Новости

В Крыму прокомментировали срыв Украиной выступления России в ООН

15:11 29.11.2019 (обновлено: 15:21 29.11.2019)
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
© РИА Новости / Александр Натрускин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости. Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов назвал попытки украинской делегации помешать выступлению представителям России на площадке ООН невменяемой гиперактивностью, которая со временем приведет к тому, что их страна окажется за бортом цивилизованной европейской политики.
Двенадцатая сессия Форума по вопросам меньшинств, проходящего под эгидой Совета ООН по правам человека, проходит в Женеве. Украинская делегация попыталась дважды помешать выступлению депутаты Госдумы от Крыма Руслана Бальбека.
"Граничащая с невменяемостью гиперактивность отдельных представителей украинской делегации связана с попытками радикальных националистов любой ценой осложнить диалог президентов двух стран в нормандском формате 9 декабря. Тот, кто громко стучит кулаками по столу в Женеве, рано или поздно оказывается за бортом цивилизованной европейской политики", - сказал РИА Новости Молохов.
По его словам, успехи, которых ранее достигли крымские делегаты на международных площадках, вызывают дикую злобу у "пещерных крымофобов в Киеве".
"Вместе с тем, нельзя не отметить, что в украинской внешней политике время от времени наблюдаются и подвижки к проявлению здравого смысла", - подчеркнул Молохов.
Срыв выступления делегации России в ООН попал на видео
Вчера, 09:53
Опубликовано видео из ООН, где сорвали выступление депутата Госдумы
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Руслан БальбекГосдума РФЖенева (город)КрымООНВ мире
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