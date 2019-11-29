В Крыму прокомментировали срыв Украиной выступления России в ООН

"Граничащая с невменяемостью гиперактивность отдельных представителей украинской делегации связана с попытками радикальных националистов любой ценой осложнить диалог президентов двух стран в нормандском формате 9 декабря. Тот, кто громко стучит кулаками по столу в Женеве, рано или поздно оказывается за бортом цивилизованной европейской политики", - сказал РИА Новости Молохов.