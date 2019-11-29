В Москве задержали женщину, продавшую младенца

По его словам, в полицию с заявлением обратилась женщина. Она рассказала, что в августе родила ребенка в одной из больниц Москвы, а после выписки за деньги передала новорожденного сына своим знакомым. Спустя какое-то время она раскаялась в своем поступке и пыталась связаться со своими знакомыми, однако те долго на связь не выходили, что и стало поводом её обращения в правоохранительные органы, указывает главк МВД.