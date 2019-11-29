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РИА Новости

В Москве задержали женщину, продавшую младенца

15:10 29.11.2019 (обновлено: 15:12 29.11.2019)
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© Fotolia / rufousМладенец в роддоме
Младенец в роддоме
© Fotolia / rufous
Младенец в роддоме. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Сотрудники Московского уголовного розыска задержали подозреваемых в попытке продажи младенца, сообщил начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.
"Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Москве совместно с коллегами из ОУР УВД по ЦАО задержали 22-летнюю приезжую, подозреваемую в незаконной продаже новорожденного сына", - сказал Васенин.
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По его словам, в полицию с заявлением обратилась женщина. Она рассказала, что в августе родила ребенка в одной из больниц Москвы, а после выписки за деньги передала новорожденного сына своим знакомым. Спустя какое-то время она раскаялась в своем поступке и пыталась связаться со своими знакомыми, однако те долго на связь не выходили, что и стало поводом её обращения в правоохранительные органы, указывает главк МВД.
Васенин добавил, что женщина была задержана сотрудниками полиции, а в Московской области полиция задержала подозреваемых, которым был передан ребенок. Ими оказались приезжие из ближнего зарубежья в возрасте 34 и 35 лет. Ребенок доставлен в медицинское учреждение.
Материалы проверки переданы в следственный комитет для принятия процессуального решения.
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МВД РФМоскваРоссияПроисшествия
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