Шесть судов проверяют в Москве после угрозы минирования

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Чертановский, Замоскворецкий и Пресненский районные суды начали проверять в Чертановский, Замоскворецкий и Пресненский районные суды начали проверять в Москве после анонимных сообщений о "минировании", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Ранее сообщалось об эвакуации посетителей и сотрудников Басманного суда, а также проверке торгового центра "Новинский пассаж" и Черемушкинского суда после угроз "минирования". Также из-за угрозы "минирования" эвакуировали Мосгорсуд.

"Поступили угрозы взрыва в Чертановском суде по адресу улица Артековская, дом 3а, в Замоскворецком суде по адресу Татарская, дом 1, в Пресненском суде - Зоологическая, дом 20", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что из Басманного суда из-за угрозы взрыва были эвакуированы около 300 человек.