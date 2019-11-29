Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-29T15:07+0300
https://ria.ru/20191129/1561750133.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155284/10/1552841006_0:480:2560:1920_1036x0_80_0_0_26aa689d220132a2540fc72f181fa829.jpg
РИА Новости

Шесть судов проверяют в Москве после угрозы минирования

15:07 29.11.2019
203
© РИА Новости / Владимир МорозовЗдание Пресненского суда города Москвы
Здание Пресненского суда города Москвы
© РИА Новости / Владимир Морозов
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Чертановский, Замоскворецкий и Пресненский районные суды начали проверять в Москве после анонимных сообщений о "минировании", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее сообщалось об эвакуации посетителей и сотрудников Басманного суда, а также проверке торгового центра "Новинский пассаж" и Черемушкинского суда после угроз "минирования". Также из-за угрозы "минирования" эвакуировали Мосгорсуд.
"Поступили угрозы взрыва в Чертановском суде по адресу улица Артековская, дом 3а, в Замоскворецком суде по адресу Татарская, дом 1, в Пресненском суде - Зоологическая, дом 20", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что из Басманного суда из-за угрозы взрыва были эвакуированы около 300 человек.
Из-за сообщений о "минировании" в четверг эвакуировали шесть районных судов в Москве. Позже в экстренных службах заявили, что после проверки угрозы не подтвердились.
Полицейский
Вчера, 14:36
В Москве эвакуировали суд и ТЦ из-за сообщений о "минировании"
000000
Обсудить 0
Московский городской судМоскваПроисшествия
Рекомендуем
Полицейский
В Москве эвакуировали суд и ТЦ из-за сообщений о "минировании"
Журналист Медузы Иван Голунов
Заседание по делу Голунова прервалось из-за "минирования" Мосгорсуда
Бункер в Южной Дакоте
Жизнь в бункере. Как в США готовятся к анархии и гражданской войне
Полковник Владимир Васенин во время представления руководящему составу подразделений московской полиции
Васенин стал новым начальником пресс-службы столичного главка МВД
Украинский журналист Сергей Томиленко
Глава союза журналистов Украины призвал власти защищать свободу слова
Каталония
В Каталонии 40 человек задержали в рамках крупномасштабной операции
Столкновения палестинце с израильтянами в Наблусе
Эксперт: Исламский мир и РФ могли бы решить палестинский вопрос
Депутат Госдумы Михаил Шеремет
В Госдуме призвали Киев объяснить действия по шпионажу в Крыму
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Союзники по НАТО увеличат военные расходы
Мирослав Лайчак
ОБСЕ надеется на определение нового участка разведения сил в Донбассе
Президент России Владимир Путин проводит в Нальчике заседание Совета при президенте по межнациональным отношениям
Путин призвал доработать документы стратегического планирования
Акция протеста в Тбилиси. 29 ноября 2019
В Тбилиси шесть человек задержали в ходе акции протеста
Акция Черная пятница
Средний чек россиян в "черную пятницу" за год снизился на 9%
Статуя Фемиды
Суд в Италии отпустил россиянина Коршунова под домашний арест
Свежеиспеченный хлеб
В Карачаево-Черкесии десять работниц пекарни отравились газом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:57Мадуро мобилизовал армию, заявив о провокациях Колумбии и США
02:42СМИ: напавший на людей в Лондоне злоумышленник был судим за терроризм
02:34Лауреатов российской кинопремии "Золотой Единорог" наградят в Лондоне
02:24Члены СБ ООН могут встретиться с Трампом, сообщают источники в Совбезе
02:17Мэр мексиканского города посадит полицию и мусорщиков на пикапы Tesla
02:08Пострадавших при нападении с ножом в Гааге отпустили из больницы
02:02Президента Суринама приговорили к 20 годам тюрьмы, сообщают СМИ
01:56Промышленные отходы загорелись на полигоне в Ульяновске
01:53Жириновский назвал ошибкой вывод российских войск из Восточной Европы
01:42Ракетный корабль с комплексом "Панцирь-М" готовят к испытаниям
01:17При нападении с ножом в Гааге пострадали несовершеннолетние
01:13Индексы США снизились из-за подписания Трампом закона о Гонконге
01:12Появилось видео операции девочки с "пятном Бэтмена"
01:00ЧП в Лондоне: очередная трагедия на фоне новой предвыборной кампании
00:50В "Фантастической четверке" появится самый мощный супергерой Marvel
00:45Пугачева раскрыла "стыдную правду" об отношении к зрителям и сцене
00:38Посольство: у Лондона нет претензий к россиянам с задержанного судна
00:34Эксперт предрек гибель Украины из-за природного газа
00:29Трампу дали еще время на ответ по участию в слушаниях об импичменте
00:25Интерпол предложил британским властям помощь после теракта в Лондоне
Лента новостейМолния