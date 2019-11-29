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РИА Новости

Самарские прокуроры начали проверку после отказа клиник делать аборты

15:07 29.11.2019 (обновлено: 15:08 29.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей КуденкоВид на Самару
Вид на Самару
© РИА Новости / Алексей Куденко
Вид на Самару. Архивное фото
САМАРА, 29 ноя - РИА Новости. Прокуратура проводит проверку после того, как треть частных клиник в Самарской области отказались проводить аборты после обращения министерства здравоохранения региона, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры региона.
Ранее минздрав Самарской области проинформировал, что в 10 из 31 частной клиники в регионе после обращения ведомства отказались от проведения абортов. В минздраве свою просьбу объяснили тем, что в регионе в государственных учреждениях, в отличие от частных, действует практика психологического консультирования беременных, которые приходят делать аборт. Им даются "дни тишины", чтобы подумать. В результате, по данным минздрава, за девять месяцев 2019 года доабортное консультирование в области прошли 4140 женщин или 100% от обратившихся, от прерывания беременности отказались 774 женщины или 18,6% от обратившихся.
"В связи с поступившими обращениями от граждан проводится проверка по факту отказа частных клиник от оказания услуг по проведению искусственного прерывания беременности", - сказала собеседница агентства.
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