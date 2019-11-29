Самарские прокуроры начали проверку после отказа клиник делать аборты

Ранее минздрав Самарской области проинформировал, что в 10 из 31 частной клиники в регионе после обращения ведомства отказались от проведения абортов. В минздраве свою просьбу объяснили тем, что в регионе в государственных учреждениях, в отличие от частных, действует практика психологического консультирования беременных, которые приходят делать аборт. Им даются "дни тишины", чтобы подумать. В результате, по данным минздрава, за девять месяцев 2019 года доабортное консультирование в области прошли 4140 женщин или 100% от обратившихся, от прерывания беременности отказались 774 женщины или 18,6% от обратившихся.