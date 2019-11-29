В ДНР оценили данные о финальной стадии подготовки к обмену пленными

"Я думаю, что украинская сторона это сделала намеренно. Чтобы кое-как успокоить родственников. Они точно также звонят в СБУ, обращаются в администрацию президента, к (главе киевской делегации в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Валерии - ред.) Лутковской. Этим людям нужно что-то говорить и очень сложно объяснять мамам, папам и близким людям, что на данный момент нет политической воли. Я думаю, чтобы сдержать наплыв родственников, которые не понимают, в чем проблема произвести обмен, был такой вброс, чтобы пока это все придержать", - сказала Морозова.