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РИА Новости

В ДНР оценили данные о финальной стадии подготовки к обмену пленными

15:07 29.11.2019
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© Фото : официальный сайт ДНРОмбудсмен ДНР Дарья Морозова
Омбудсмен ДНР Дарья Морозова
© Фото : официальный сайт ДНР
Омбудсмен ДНР Дарья Морозова. Архивное фото
ДОНЕЦК, 29 ноя - РИА Новости. Информация о финальной стадии обмена пленными между самопровозглашенными республиками и Киевом может быть намеренным "вбросом", сказала журналистам омбудсмен ДНР Дарья Морозова.
Ранее СМИ сообщили со ссылкой на источник, что Киев и самопровозглашенные республики Донбасса вышли на завершаю стадию подготовки обмена по формуле "всех на всех", которая будет проходить в формате "примерно 250 человек на 100".
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"Я думаю, что украинская сторона это сделала намеренно. Чтобы кое-как успокоить родственников. Они точно также звонят в СБУ, обращаются в администрацию президента, к (главе киевской делегации в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Валерии - ред.) Лутковской. Этим людям нужно что-то говорить и очень сложно объяснять мамам, папам и близким людям, что на данный момент нет политической воли. Я думаю, чтобы сдержать наплыв родственников, которые не понимают, в чем проблема произвести обмен, был такой вброс, чтобы пока это все придержать", - сказала Морозова.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДарья МорозоваДонецкая Народная РеспубликаСлужба безопасности УкраиныВ мире
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