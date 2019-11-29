Учитесь слышать: как "Мосгаз" зажигает звезды

Московский Международный фестиваль юных талантов "Волшебная сила голубого потока – Мосгаз зажигает звезды" – одна из самых добрых традиций одноименной столичной компании, в 2019 году он состоялся в восьмой раз. На вокальный конкурс в Москву впервые приехали юные исполнители из самых дальних регионов России: Якутии, с острова Сахалин, Татарстана и Башкортостана. После трех дней совсем недетской борьбы " Мосгаз " определил победителей и дипломантов среди трехсот участников. А корреспондент РИА Новости пообщался с конкурсантами на отборочном этапе и узнал, как дети воспринимают конкуренцию и в чем секрет успешного выступления.

Юные таланты

В дни отборочного тура вокального фестиваля центральный офис "Мосгаза" больше напоминал детский лагерь. Участники конкурса, ребята от восьми до восемнадцати лет, устроившись перед актовым залом, наряжались в яркие костюмы, делились переживаниями и вполголоса распевались у пианино под контролем преподавателей. Несмотря на общую атмосферу волнения, даже самые маленькие конкурсанты держались крайне профессионально и терпеливо ждали своей очереди.

Многие участники приехали на московский конкурс не в первый раз. Для шестнадцатилетней Александры Качаловой из Серпухова фестиваль "Мосгаза" стал уже вторым.

"Мы с коллективом были здесь и в прошлом году, показали неплохие результаты, вот и решили подать заявку снова. Конечно, уровень конкурса очень высокий, я вижу, что есть ребята гораздо сильнее меня в плане вокала. Но у хорошего соперника всегда есть, чему поучиться", – поделилась впечатлениями Александра.

© Фото : АО "Мосгаз" Фестиваль юных талантов "Мосгаз зажигает звезды" © Фото : АО "Мосгаз" Фестиваль юных талантов "Мосгаз зажигает звезды"

"Когда мы узнали, что в этом году конкурс будет именно по патриотическим песням, сразу определились с выбором. Эта песня нам очень дорога, и мы готовились к конкурсу с утроенной силой", – рассказала руководитель шоу-группы Яна Янишина. "Своих воспитанников я всегда немного пугаю именно конкурсом "Мосгаза", потому что ансамбли здесь по уровню очень высокие. Даже если у нас не сложится с победой в этом году, мы обязательно будем еще возвращаться", - добавила она.

"Мы сюда ехали сутки, и за себя честно скажу – не зря!" – присоединился к своему преподавателю четырнадцатилетний Тимур Трапезников. "Это очень хороший конкурс, все на высшем уровне. Шанс на победу есть всегда. Главное - выложиться на сцене по полной, и тогда все получится!"

© Фото : АО "Мосгаз" Фестиваль юных талантов "Мосгаз зажигает звезды" © Фото : АО "Мосгаз" Фестиваль юных талантов "Мосгаз зажигает звезды"

Строго, но справедливо

За дверями актового зала - совсем другое настроение. Здесь, практически в камерной обстановке, у участников фестиваля нет времени на волнение. Выходя на сцену, дети, кажется, менялись даже внешне: становились выше, увереннее, а в глазах зажигались огоньки светлой грусти - под стать военным песням. Дуэт Полины Соловьевой и Алины Манкевич из города Полотняный Завод удивил жюри необычным ходом – свою песню они исполнили а капелла, то есть без музыкального сопровождения. Их преподаватель по вокалу Инна Соловьева, наблюдая за девочками, призналась: для успеха стоит рисковать.

"А капелла всегда трудно петь, не каждый способен держать высокие ноты, но мы рискнули приехать именно с этим номером, тем более что он уже был готов", - рассказала Соловьева. "Когда мы подавались, то даже не знали, что будет очный этап, и приглашение в Москву от "Мосгаза" стало для нас большим и приятным сюрпризом. Участники очень сильные, несмотря на возраст, у детей крепкие, серьезные голоса. Но ради победы будем стараться".

© Фото : АО "Мосгаз" Фестиваль юных талантов "Мосгаз зажигает звезды" © Фото : АО "Мосгаз" Фестиваль юных талантов "Мосгаз зажигает звезды"

Главные зрители выступлений – именитые члены жюри, среди которых заслуженные артисты России и профессиональные преподаватели вокала. Хотя за три дня эксперты отсмотрели и оценили триста участников, по окончании каждого выступления у них нашлись слова одобрения и поддержки для всех детей. Председатель жюри и профессор Московской консерватории Петр Скусниченко отметил, что хотя он судит уже восьмой конкурс "Мосгаза", участники не перестают его восхищать.

"Сначала этот конкурс был московским, потом всероссийским, а теперь уже стал международным. Такого количества участников, как в этом году, я не видел нигде и никогда", - поделился впечатлениями Скусниченко. "Мы немного опасались, что для детей будет трудно подобрать подходящий репертуар с учетом тематики конкурса, но наплыв оправдал все наши ожидания, несмотря на непростую тему патриотической песни. Как жюри, мы обращаем внимание на голос, исполнение, манеру держаться на сцене, артистизм конкурсантов. Могу сказать, что по итогам мы наверняка найдем для себя новых героев", - добавил он.

© Фото : АО "Мосгаз" Жюри фестиваля юных талантов "Мосгаз зажигает звезды" © Фото : АО "Мосгаз" Жюри фестиваля юных талантов "Мосгаз зажигает звезды"

Заслуженная артистка России Жанна Рождественская – тоже ветеран жюри фестиваля "Мосгаза". По ее словам, именно необычная тематика вокального конкурса стала хорошим подспорьем для судей при оценке выступлений.

"Здесь многое зависит от преподавателей, которые обязаны подобрать ребенку подходящий репертуар. У нас так много известных, красивых патриотических песен, от которых мурашки идут, главное – найти нужную. В целом, организация конкурса отличная, и такого количество участников у нас не было за все предыдущие семь лет", – подчеркнула Рождественская.

Стремление к победе

За сценой конкурсанты из профессиональных вокалистов снова превратились в детей и наперебой делились впечатлениями от выступлений. В раздевалке Полина Соловьева и Алина Манкевич без стеснения признались: да, было немножко страшно.

"Потом мы, конечно, привыкли, главное - как следует подышать перед выходом на сцену. Конкуренция очень сильна, но шансы на выход в финал всегда есть", – отметили девочки.

А вот вокалистки из города Ершова Саратовской области Вера Мишанина и Юлия Долматова искренне считают, что победа в конкурсе – далеко не главное.

© Фото : АО "Мосгаз" Фестиваль юных талантов "Мосгаз зажигает звезды" © Фото : АО "Мосгаз" Фестиваль юных талантов "Мосгаз зажигает звезды"

"Для нас важно отработать на сцене на максимум и получить от выступления удовольствие. А дальше – как получится", - рассказали конкурсантки.