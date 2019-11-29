Песков не исключил встречу Путина и Меркель в рамках саммита в Париже

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Четыре президента будут на саммите в "нормандском формате" 9 декабря в Париже, все так или иначе будут общаться в разных форматах, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Саммит лидеров "нормандской четверки" - России, Украины, Франции и Германии - состоится в Париже 9 декабря.
"Что касается встреч (во время переговоров в "нормандском формате" - ред.). Четыре президента будут 9 декабря в Париже. Все так или иначе будут общаться. В каком формате, в какой последовательности состоится это общение, сейчас сказать не могу", - ответил он на вопрос, планируется ли встреча российского президента с канцлером Германии Ангелой Меркель.
По его словам, формат переговоров согласовывается, "но, конечно же, они все получат возможность обсудить в двустороннем плане те вопросы, которые наиболее остро стоят на повестке дня".
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