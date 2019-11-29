На Омского депутата завели дело о покушении на мошенничество

По версии следствия, в сентябре-ноябре 2019 года депутат пообещал предпринимателям в сфере ритуальных услуг посодействовать в прекращении проверки, организованной по депутатскому запросу одного из коллег Ивченко. Проверка в отношении ритуального предприятия шла по вопросу о законности использования земли сельхозназначения под размещение коммерческих объектов.

"В действительности подозреваемый такими полномочиями не обладал. В качестве вознаграждения за свои услуги подозреваемый предложил предпринимателю установить на могиле его родственницы памятник, оградку и другие ритуальные сооружения на общую сумму более 230 тысяч рублей. Довести задуманное до конца депутат не смог, поскольку его действия были пресечены сотрудниками УМВД России по Омской области", - сообщили в следственном управлении.