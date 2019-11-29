Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-29T15:00+0300
https://ria.ru/20191129/1561749523.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_788:685:3066:1966_1036x0_80_0_0_b5bfc6a28e98e581c9f1e14fb7b750a3.jpg
РИА Новости

На Омского депутата завели дело о покушении на мошенничество

14:59 29.11.2019 (обновлено: 15:00 29.11.2019)
103
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 29 ноя – РИА Новости. Уголовное дело завели на депутата горсовета Омска, который подозревается в покушении на мошенничество в сфере ритуальных услуг: он, по версии следствия, обещал помочь бизнесменам в обмен на памятник и оградку на могиле родственницы.
"Руководителем Следственного управления СК России по Омской области возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего депутата Омского городского Совета шестого созыва", - говорится в сообщении СУСК. Уточняется, что речь идет о покушении на мошенничество.
Автомобиль Следственного комитета России
Вчера, 11:41
Экс-главу Минсельхоза Тувы осудили на четыре года за мошенничество
Источник в правоохранительных органах региона сказал РИА Новости, что речь идет об Иване Ивченко, входящем во фракцию КПРФ.
По версии следствия, в сентябре-ноябре 2019 года депутат пообещал предпринимателям в сфере ритуальных услуг посодействовать в прекращении проверки, организованной по депутатскому запросу одного из коллег Ивченко. Проверка в отношении ритуального предприятия шла по вопросу о законности использования земли сельхозназначения под размещение коммерческих объектов.
"В действительности подозреваемый такими полномочиями не обладал. В качестве вознаграждения за свои услуги подозреваемый предложил предпринимателю установить на могиле его родственницы памятник, оградку и другие ритуальные сооружения на общую сумму более 230 тысяч рублей. Довести задуманное до конца депутат не смог, поскольку его действия были пресечены сотрудниками УМВД России по Омской области", - сообщили в следственном управлении.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Задержание
28 ноября, 11:08
Экс-замглавы администрации Железноводска заподозрили в мошенничестве
500001
Обсудить 0
Следственный комитет РФМВД РФОмскРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Ингушетии трех экс-полицейских будут судить за попытку мошенничества
Бункер в Южной Дакоте
Жизнь в бункере. Как в США готовятся к анархии и гражданской войне
Сотрудник полиции в Ираке
В районе "зеленой зоны" в Багдаде упала ракета
Пресс-центр Sputnik Эстония
Шеф-редактор: Swedbank лишает Sputnik Эстония средств к существованию
Каталония
В Каталонии 40 человек задержали в рамках крупномасштабной операции
Александр Золенко. Стоп-кадр видео МВД России
Япония впервые экстрадировала в Россию лидера банды 90-х
Российская певица Лада Дэнс
Суд отменил взыскание с СТС штрафа за песню Лады Дэнс в сериале
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Полиция задержала предполагаемых участников перестрелки в Казани
Украинский журналист Сергей Томиленко
Глава союза журналистов Украины призвал власти защищать свободу слова
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК завел дело после нападения стаи собак на ребенка в Перми
На полях саммита НАТО в Брюсселе
Эксперт рассказал о новом расколе в НАТО
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
На Кубани изъяли более 25 тонн фальсифицированного алкоголя
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Кремль подтвердил намерение Путина и Эрдогана открыть "Турецкий поток"
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве
Главу украинской общины Крыма лишили слова на форуме в ООН
Статуя Фемиды
Суд в Италии отпустил россиянина Коршунова под домашний арест
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:57Мадуро мобилизовал армию, заявив о провокациях Колумбии и США
02:42СМИ: напавший на людей в Лондоне злоумышленник был судим за терроризм
02:34Лауреатов российской кинопремии "Золотой Единорог" наградят в Лондоне
02:24Члены СБ ООН могут встретиться с Трампом, сообщают источники в Совбезе
02:17Мэр мексиканского города посадит полицию и мусорщиков на пикапы Tesla
02:08Пострадавших при нападении с ножом в Гааге отпустили из больницы
02:02Президента Суринама приговорили к 20 годам тюрьмы, сообщают СМИ
01:56Промышленные отходы загорелись на полигоне в Ульяновске
01:53Жириновский назвал ошибкой вывод российских войск из Восточной Европы
01:42Ракетный корабль с комплексом "Панцирь-М" готовят к испытаниям
01:17При нападении с ножом в Гааге пострадали несовершеннолетние
01:13Индексы США снизились из-за подписания Трампом закона о Гонконге
01:12Появилось видео операции девочки с "пятном Бэтмена"
01:00ЧП в Лондоне: очередная трагедия на фоне новой предвыборной кампании
00:50В "Фантастической четверке" появится самый мощный супергерой Marvel
00:45Пугачева раскрыла "стыдную правду" об отношении к зрителям и сцене
00:38Посольство: у Лондона нет претензий к россиянам с задержанного судна
00:34Эксперт предрек гибель Украины из-за природного газа
00:29Трампу дали еще время на ответ по участию в слушаниях об импичменте
00:25Интерпол предложил британским властям помощь после теракта в Лондоне
Лента новостейМолния