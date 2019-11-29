На Омского депутата завели дело о покушении на мошенничество

НОВОСИБИРСК, 29 ноя – РИА Новости. Уголовное дело завели на депутата горсовета Омска, который подозревается в покушении на мошенничество в сфере ритуальных услуг: он, по версии следствия, обещал помочь бизнесменам в обмен на памятник и оградку на могиле родственницы.
"Руководителем Следственного управления СК России по Омской области возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего депутата Омского городского Совета шестого созыва", - говорится в сообщении СУСК. Уточняется, что речь идет о покушении на мошенничество.
Источник в правоохранительных органах региона сказал РИА Новости, что речь идет об Иване Ивченко, входящем во фракцию КПРФ.
По версии следствия, в сентябре-ноябре 2019 года депутат пообещал предпринимателям в сфере ритуальных услуг посодействовать в прекращении проверки, организованной по депутатскому запросу одного из коллег Ивченко. Проверка в отношении ритуального предприятия шла по вопросу о законности использования земли сельхозназначения под размещение коммерческих объектов.
"В действительности подозреваемый такими полномочиями не обладал. В качестве вознаграждения за свои услуги подозреваемый предложил предпринимателю установить на могиле его родственницы памятник, оградку и другие ритуальные сооружения на общую сумму более 230 тысяч рублей. Довести задуманное до конца депутат не смог, поскольку его действия были пресечены сотрудниками УМВД России по Омской области", - сообщили в следственном управлении.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.