Общественники проследят за стройкой портового комплекса в Приморске

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноя — РИА Новости. Общественный наблюдательный совет будет следить за реализацией проекта строительства в Приморске нового универсально-перегрузочного комплекса, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Ленинградской области.
Соответсвующее решение принял глава региона Александр Дрозденко в ходе очередного заседания Общественного экологического Совета при губернаторе.
"Приморский универсально-перегрузочный комплекс" планируется возвести на территории Выборгского района Ленинградской области к 2022 году. Проект строительства глубоководного универсального морского портового комплекса реализуется в Балтийском бассейне. Работы по возведению порта начнутся в январе", - рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что помимо общественников, глава Ленобласти также предложил департаменту Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу провести замеры воздуха в зоне строительства подъездных путей к порту и пообещал общественникам усилить контроль за экологической безопасностью работ.
"Ленинградская область развивается очень быстрыми темпами, а стабильная экономика – залог привлекательности региона для населения. Люди остаются там, где есть работа. Но сегодня мы можем позволить себе выбирать те инвестиционные программы, которые, действительно, нужны. Поэтому все проекты мы рассматриваем, в первую очередь, с точки зрение экологических рисков", – заявил Дрозденко.
Кроме того он также подчеркнул, что строительство нового торгового порта в Приморске является стратегическим проектом, призванным обеспечить растущие потребности российской экономики, транспортную и торговую безопасность страны. Со своей стороны, регион прилагает все усилия для того, чтобы снизить антропогенную нагрузку на экосистему и сохранить уникальные рекреационные зоны Ленинградской области. Тем более что в 2020 году в Ленинградской области запланировано проведение масштабного исследования по комплексной оценке влияния экономики на окружающую среду.