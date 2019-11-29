Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2019-11-29T16:49+0300
https://ria.ru/20191129/1561748788.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/156174/93/1561749377_0:235:3072:1963_1036x0_80_0_0_63bfd13c205f42066c4e95a18bba993c.jpg
РИА Новости

Ани Лорак сообщила, что озвучит главную героиню в шоу Татьяны Навки

16:49 29.11.2019
213
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПевица Ани Лорак
Певица Ани Лорак
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Певица Ани Лорак опубликовала в инстаграме пост, в котором сообщила о том, что озвучит главную героиню в ледовом шоу Татьяны Навки "Спящая красавица Легенда Двух Королевств".
"Замечательная новость для всех любителей сказок! Я стану голосом главной героини в мюзикле "Спящая красавица. Легенда двух королевств"! Пусть добро всегда побеждает зло, как и в нашей сказке", — написала Лорак.
Ранее Навка рассказала в социальной сети, что в восторге от голоса исполнительницы.

"Так душевно, глубоко и красиво звучит! Даже не знаю, традиция или признак мастерства, но мои героини на льду неизбежно под голос Ани Лорак оживают еще более прекрасными красками", — прокомментировала олимпийская чемпионка.

Премьера мюзикла "Спящая Красавица. Легенда Двух Королевств" состоится 27 декабря во Дворце спорта "Мегаспорт" и продлится до 7 января 2020.
Вместе с Татьяной Навкой в ледовом спектакле выступит Алина Загитова, Петр Чернышев, Маргарита Дробязко, Повилас Ванагас и другие.
Алина Загитова
12 октября, 08:00Культура
Красавицы-чемпионки: самые стильные образы российских фигуристок
300011
Спортсмены и команды
Повилас Ванагас
Маргарита Дробязко
Алина Загитова
КультураМузыкаНовости культурыПетр ЧернышевМегаспортАни ЛоракТатьяна НавкаСпорт
Рекомендуем
Украинский журналист Василий Муравицкий, обвиняемый в государственной измене
Суд на Украине смягчил меру пресечения журналисту Муравицкому
Мэл Гибсон в мультсериале Симпсоны
Шоураннер опроверг информацию о завершении "Симпсонов"
Российские рубли
Эксперт заявил о росте количества финансовых пирамид в России
Экс-мэр Миасса Геннадий Васьков
Суд приговорил экс-главу Миасса к 3,5 года колонии
Министр культуры РФ Владимир Мединский во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Мединский рассказал Путину о ходе реализации нацпроекта "Культура"
Депутат Госдумы Михаил Шеремет
В Госдуме призвали Киев объяснить действия по шпионажу в Крыму
Зал заседаний Совета по правам человека ООН в Женеве
В ООН призвали расследовать нарушения прав человека в Эквадоре
Кадр из клипа певицы MARUV - If You Want Her (Hellcat Story Episode 4)
Maruv отравила изменившего ей парня в клипе на песню If You Want Her
Президент России Владимир Путин проводит в Нальчике заседание Совета при президенте по межнациональным отношениям
Путин призвал доработать документы стратегического планирования
Певица Лобода выступает на юбилейном вечере Народного Артиста России — Игоря Крутого в рамках международного конкурса молодых исполнителей Новая волна - 2019 в Сочи
Светлана Лобода представила последний трек в своем привычном стиле
Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер
Юнкер не стал советовать своей преемнице, как ей проводить ночи в ЕК
Российская певица Лада Дэнс
Суд отменил взыскание с СТС штрафа за песню Лады Дэнс в сериале
Председатель Европейского совета Дональд Туск
Туск сравнил свой мандат в Евросовете с триллером Хичкока
Новая новогодняя ель за 18 миллионов рублей в Кемерово
Член Совфеда похвалил кемеровскую елку за 18 миллионов рублей
Автомобиль Следственного комитета РФ
Главу архангельского УФНС арестовали по подозрению в получении взятки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:42СМИ: напавший на людей в Лондоне злоумышленник был судим за терроризм
02:34Лауреатов российской кинопремии "Золотой Единорог" наградят в Лондоне
02:24Члены СБ ООН могут встретиться с Трампом, сообщают источники в Совбезе
02:17Мэр мексиканского города посадит полицию и мусорщиков на пикапы Tesla
02:08Пострадавших при нападении с ножом в Гааге отпустили из больницы
02:02Президента Суринама приговорили к 20 годам тюрьмы, сообщают СМИ
01:56Промышленные отходы загорелись на полигоне в Ульяновске
01:53Жириновский назвал ошибкой вывод российских войск из Восточной Европы
01:42Ракетный корабль с комплексом "Панцирь-М" готовят к испытаниям
01:17При нападении с ножом в Гааге пострадали несовершеннолетние
01:13Индексы США снизились из-за подписания Трампом закона о Гонконге
01:12Появилось видео операции девочки с "пятном Бэтмена"
01:00ЧП в Лондоне: очередная трагедия на фоне новой предвыборной кампании
00:50В "Фантастической четверке" появится самый мощный супергерой Marvel
00:45Пугачева раскрыла "стыдную правду" об отношении к зрителям и сцене
00:38Посольство: у Лондона нет претензий к россиянам с задержанного судна
00:34Эксперт предрек гибель Украины из-за природного газа
00:29Трампу дали еще время на ответ по участию в слушаниях об импичменте
00:25Интерпол предложил британским властям помощь после теракта в Лондоне
00:00"Нафтогаз" готов обсудить с "Газпромом" компенсацию для отказа от иска
Лента новостейМолния