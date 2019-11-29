Ани Лорак сообщила, что озвучит главную героиню в шоу Татьяны Навки

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Певица Ани Лорак опубликовала в инстаграме пост, в котором сообщила о том, что озвучит главную героиню в ледовом шоу Татьяны Навки "Спящая красавица Легенда Двух Королевств".
"Замечательная новость для всех любителей сказок! Я стану голосом главной героини в мюзикле "Спящая красавица. Легенда двух королевств"! Пусть добро всегда побеждает зло, как и в нашей сказке", — написала Лорак.
Ранее Навка рассказала в социальной сети, что в восторге от голоса исполнительницы.
"Так душевно, глубоко и красиво звучит! Даже не знаю, традиция или признак мастерства, но мои героини на льду неизбежно под голос Ани Лорак оживают еще более прекрасными красками", — прокомментировала олимпийская чемпионка.
Премьера мюзикла "Спящая Красавица. Легенда Двух Королевств" состоится 27 декабря во Дворце спорта "Мегаспорт" и продлится до 7 января 2020.
Вместе с Татьяной Навкой в ледовом спектакле выступит Алина Загитова, Петр Чернышев, Маргарита Дробязко, Повилас Ванагас и другие.