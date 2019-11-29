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Религия и мировоззрение
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РИА Новости

Эксперт: Исламский мир и РФ могли бы решить палестинский вопрос

14:49 29.11.2019 (обновлено: 14:51 29.11.2019)
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© AP Photo / Majdi MohammedСтолкновения палестинце с израильтянами в Наблусе
Столкновения палестинце с израильтянами в Наблусе
© AP Photo / Majdi Mohammed
УФА, 29 ноя - РИА Новости. Страны Исламского мира могли бы создать стратегический союз с Россией для решения палестинской проблемы, заявил бывший глава МИД Иордании Марван Касем, выступая на заседании группы стратегического видения "Россия - Исламский мир".
По его словам, Россия стремится сотрудничать со всем мусульманским миром, в то время как Запад стремится к его расколу в своих целях.
"История дипломатических отношений с Россией, позитивная позиция относительно Исламского мира заставляет нас думать о возможности создания стратегического союза, который стал бы решающей силой для решения палестинской проблемы, что в особенности важно в свете одного из американских политических деятелей, который поддерживает господство Израиля, оккупирующего арабские территории", - сказал Касем.
Он напомнил, что госсекретарь США Майк Помпео признал законность израильских поселений в Иорданской долине, что "противоречит многочисленным решениям ООН, осуждающих Израиль за эту политику". "Таким образом, Запад следует не международному праву, а принципу джунглей", - подчеркнул он.
Использование политического ислама во имя западных целей представляет большую опасность, считает экс-глава МИД Иордании.
"В настоящее время ведётся наступление на свободолюбивые исламские государства. Они должны выработать правильное понимание исламского вероучения, которое должно охватить такие страны, как Турцию, Малайзию и другие. Наша группа должна более серьезно сотрудничать в этими государствами в рамках стремления к справедливости и добру", - добавил он.
В Уфе 28-30 ноября проходит заседание группы стратегического видения "Россия – Исламский мир", посвященное 50-летию Организации Исламского сотрудничества. ОИС объединяет 57 государств, Россия имеет статус страны-наблюдателя.
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Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху одобрил продвижение законопроекта о распространении израильского суверенитета на еврейские поселения Иорданской долины после того, как госсекретарь США Майк Помпео заявил о том, что эти поселения не являются незаконными.
В настоящий момент палестинские власти сохраняют сотрудничество с Израилем в сфере безопасности.
Еврейские поселения на территориях Западного берега реки Иордан, которые в Израиле называют Иудея и Самария, появились после победы Израиля в Шестидневной войне 1967 года. Сейчас на Западном берегу существует порядка 120 крупных и мелких поселений, в которых живут сотни тысяч израильтян. Поселения не считаются частью Израиля ни с точки зрения международного, ни даже внутреннего законодательства, в отличие от Восточного Иерусалима или Голанских высот. ООН считает эти территории оккупированными, в Израиле все чаще звучат мнения о том, что государство должно распространить свой суверенитет на эти земли. -0-
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Религия и мировоззрениеМайк ПомпеоМИД ИорданииНовости - Религия и мировоззрениеБиньямин НетаньяхуУфаООНИорданияРоссияВосточный ИерусалимСШАИзраильрелигия
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