Эксперт: Исламский мир и РФ могли бы решить палестинский вопрос

УФА, 29 ноя - РИА Новости. Страны Исламского мира могли бы создать стратегический союз с Россией для решения палестинской проблемы, заявил бывший глава МИД Иордании Марван Касем, выступая на заседании группы стратегического видения "Россия - Исламский мир".

По его словам, Россия стремится сотрудничать со всем мусульманским миром, в то время как Запад стремится к его расколу в своих целях.

"История дипломатических отношений с Россией, позитивная позиция относительно Исламского мира заставляет нас думать о возможности создания стратегического союза, который стал бы решающей силой для решения палестинской проблемы, что в особенности важно в свете одного из американских политических деятелей, который поддерживает господство Израиля, оккупирующего арабские территории", - сказал Касем.

Он напомнил, что госсекретарь США Майк Помпео признал законность израильских поселений в Иорданской долине, что "противоречит многочисленным решениям ООН, осуждающих Израиль за эту политику". "Таким образом, Запад следует не международному праву, а принципу джунглей", - подчеркнул он.

Использование политического ислама во имя западных целей представляет большую опасность, считает экс-глава МИД Иордании.

"В настоящее время ведётся наступление на свободолюбивые исламские государства. Они должны выработать правильное понимание исламского вероучения, которое должно охватить такие страны, как Турцию, Малайзию и другие. Наша группа должна более серьезно сотрудничать в этими государствами в рамках стремления к справедливости и добру", - добавил он.

В Уфе 28-30 ноября проходит заседание группы стратегического видения "Россия – Исламский мир", посвященное 50-летию Организации Исламского сотрудничества. ОИС объединяет 57 государств, Россия имеет статус страны-наблюдателя.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху одобрил продвижение законопроекта о распространении израильского суверенитета на еврейские поселения Иорданской долины после того, как госсекретарь США Майк Помпео заявил о том, что эти поселения не являются незаконными.

В настоящий момент палестинские власти сохраняют сотрудничество с Израилем в сфере безопасности.