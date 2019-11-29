В Псковской области рассказали о состоянии пострадавших в ДТП детей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноя – РИА Новости. Дети, пострадавшие в ДТП со школьным автобусом в Псковской области, находятся в состоянии средней тяжести, сообщила РИА Новости представитель регионального комитета по здравоохранению.
Утром 29 ноября на втором километре автодороги "Новоржев-Иваньково" произошло ДТП с участием автобуса, который осуществлял перевозку детей к месту учебы. В салоне в этот момент находились десять пассажиров, семь из них - дети. По данным полиции, были госпитализированы четверо детей и одна женщина. Мальчик и девочка 2010 и 2005 годов рождения получили ушибы, у двух девочек 2003 и 2008 годов рождения переломы носа и ключицы. У женщины диагностировали перелом лопатки. Следственные органы начали проверку по факту оказания услуги, не отвечающей требованиям безопасности при перевозке пассажиров, в том числе детей.
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"По предварительным данным, состояние детей оценивается как средней степени тяжести", - сказала собеседница агентства, не уточнив подробностей.
По ее словам, дети находятся в Псковской областной клинической больнице. Комментарием медиков РИА Новости пока не располагает.
Ранее сообщалось, что после ДТП губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил проверить, насколько безопасны школьные перевозки в регионе.