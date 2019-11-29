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РИА Новости

СК проводит проверку после ДТП с автобусом в Псковской области

14:44 29.11.2019
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© СК РФНа месте ДТП с автобусом в Псковской области. 29 ноября 2019. Стоп-кадр видео СК РФ
На месте ДТП с автобусом в Псковской области. 29 ноября 2019. Стоп-кадр видео СК РФ
© СК РФ
На месте ДТП с автобусом в Псковской области. 29 ноября 2019. Стоп-кадр видео СК РФ
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Следователи проводят проверку в Новоржевском районе Псковской области по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после ДТП с пассажирским автобусом, в котором пострадали дети, сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону.
По данным следствия, 29 ноября около 8.30 в Новоржевском районе на втором километре автодороги Новоржев - Кудеверь водитель рейсового автобуса, следовавшего по маршруту Иваньково - Новоржев, не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало в кювет и опрокинулось. Ранее представитель пресс-службы УМВД России по Псковской области сообщил РИА Новости о четырех пострадавших детях и одной женщине.
"Следственные органы в связи с дорожной аварией с участием рейсового автобуса начали проверку по факту оказания услуги, не отвечающей требованиям безопасности при перевозке пассажиров, в том числе детей", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, в салоне находились 10 пассажиров, из них 7 детей.
"В настоящее время имеется информация о трех пострадавших детях", - добавляется в сообщении.
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Следственный комитет РФМВД РФПсковская областьНоворжевский районРоссияПроисшествия
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