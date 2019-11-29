СК проводит проверку после ДТП с автобусом в Псковской области

По данным следствия, 29 ноября около 8.30 в Новоржевском районе на втором километре автодороги Новоржев - Кудеверь водитель рейсового автобуса, следовавшего по маршруту Иваньково - Новоржев, не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало в кювет и опрокинулось. Ранее представитель пресс-службы УМВД России по Псковской области сообщил РИА Новости о четырех пострадавших детях и одной женщине.