Эксперт объяснил, как защититься от нового способа кражи денег с карты

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Эксперт в области информационной безопасности Александр Власов посоветовал, как защититься от мошенничества с банковскими картами, когда злоумышленники "забывают" ее в банкомате и обвиняют вытащившего карту человека в воровстве денег.
Власов в беседе с RT напомнил, что раньше существовал подобный метод мошенничества с кошельком: его оставляли на улице, а подобравшего обвиняли в краже денег из него.
Эксперт посоветовал подойди к другому устройству или дождаться того, как он проглотит чужую "застрявшую" карту.
"И тогда уже делайте свои транзакции", — заявил Власов.
Он пояснил, что иначе от мошенников защититься нельзя.
Ранее в Сети появилась информация о новом способе мошенничества, при котором злоумышленники якобы забывают карту в банкомате и заявляют вынувшему ее человеку, что со счета списались деньги. После чего у пострадавшего требуют вернуть средства.
27 сентября, 13:34Эксперт назвал способы защиты от мошенничества с сим-картами