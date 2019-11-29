Эксперт объяснил, как защититься от нового способа кражи денег с карты

Эксперт посоветовал подойди к другому устройству или дождаться того, как он проглотит чужую "застрявшую" карту.

"И тогда уже делайте свои транзакции", — заявил Власов.

Он пояснил, что иначе от мошенников защититься нельзя.

Ранее в Сети появилась информация о новом способе мошенничества, при котором злоумышленники якобы забывают карту в банкомате и заявляют вынувшему ее человеку, что со счета списались деньги. После чего у пострадавшего требуют вернуть средства.