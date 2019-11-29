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РИА Новости

Эксперт объяснил, как защититься от нового способа кражи денег с карты

14:44 29.11.2019
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловБанковская карта
Банковская карта
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Банковская карта. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Эксперт в области информационной безопасности Александр Власов посоветовал, как защититься от мошенничества с банковскими картами, когда злоумышленники "забывают" ее в банкомате и обвиняют вытащившего карту человека в воровстве денег.
Власов в беседе с RT напомнил, что раньше существовал подобный метод мошенничества с кошельком: его оставляли на улице, а подобравшего обвиняли в краже денег из него.
Эксперт посоветовал подойди к другому устройству или дождаться того, как он проглотит чужую "застрявшую" карту.

"И тогда уже делайте свои транзакции", — заявил Власов.

Он пояснил, что иначе от мошенников защититься нельзя.
Ранее в Сети появилась информация о новом способе мошенничества, при котором злоумышленники якобы забывают карту в банкомате и заявляют вынувшему ее человеку, что со счета списались деньги. После чего у пострадавшего требуют вернуть средства.
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Эксперт назвал способы защиты от мошенничества с сим-картами
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Александр ВласовбанкоматыРоссияТехнологииОбщество
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