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РИА Новости

В Дании обжаловали разрешение на строительство "Северного потока — 2"

14:40 29.11.2019 (обновлено: 18:36 29.11.2019)
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© Nord Stream 2 / AgitecoСтроительство газопровода "Северный поток — 2"
Строительство газопровода Северный поток — 2
© Nord Stream 2 / Agiteco
Строительство газопровода "Северный поток — 2". Архивное фото
СТОКГОЛЬМ, 29 ноя — РИА Новости. Апелляционный совет Дании по вопросам энергетики получил жалобу на решение Датского энергетического агентства (DEA), разрешившего строить газопровод "Северный поток — 2" в территориальных водах страны. Об этом сообщила РИА Новости пресс-секретарь совета Эллен Эвиг Юргенссен.
Она отметила, что жалоба поступила в установленные для апелляции сроки — до 27 ноября, но кто ее подал, не уточнила.
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Ранее о намерении обжаловать разрешение на строительство "Северного потока — 2" заявлял министр энергетики Украины Алексей Оржель. По его словам, Киев мог бы оспорить решение DEA с точки зрения экологии. При этом компания Nord Stream 2 AG, оператор "Северного потока — 2", заявляла, что DEA основывалось на тщательной оценке воздействия проекта на окружающую среду.
Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании. Копенгаген дал разрешение на строительство только в конце октября.
По словам главы "Газпрома" Алексея Миллера, на прокладку датского участка потребуется пять недель. Как заявлял вице-премьер Дмитрий Козак, газопровод заработает в середине следующего года.
Руководитель Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов
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Эксперт: "Северному потоку-2" уже ничто не может помешать
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Алексей ОржельСеверный поток — 2Балтийское мореШвецияДанияФинляндияЭкономика
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