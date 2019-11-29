В Дании обжаловали разрешение на строительство "Северного потока — 2"

СТОКГОЛЬМ, 29 ноя — РИА Новости. Апелляционный совет Дании по вопросам энергетики получил жалобу на решение Датского энергетического агентства (DEA), разрешившего строить газопровод " Апелляционный совет Дании по вопросам энергетики получил жалобу на решение Датского энергетического агентства (DEA), разрешившего строить газопровод " Северный поток — 2 " в территориальных водах страны. Об этом сообщила РИА Новости пресс-секретарь совета Эллен Эвиг Юргенссен.

Она отметила, что жалоба поступила в установленные для апелляции сроки — до 27 ноября, но кто ее подал, не уточнила.

Ранее о намерении обжаловать разрешение на строительство "Северного потока — 2" заявлял министр энергетики Украины Алексей Оржель. По его словам, Киев мог бы оспорить решение DEA с точки зрения экологии. При этом компания Nord Stream 2 AG, оператор "Северного потока — 2", заявляла, что DEA основывалось на тщательной оценке воздействия проекта на окружающую среду.

Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании. Копенгаген дал разрешение на строительство только в конце октября.