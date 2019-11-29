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РИА Новости

Правительство окажет поддержку Новгородской области после паводка

14:40 29.11.2019
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкМужчина плывет на лодке по подтопленной улице в деревне Русско в Новгородской области
Мужчина плывет на лодке по подтопленной улице в деревне Русско в Новгородской области
© РИА Новости / Константин Чалабов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноя - РИА Новости. Правительство России окажет поддержку Новгородской области в ликвидации последствий паводка, сообщает в пятницу пресс-служба регионального правительства.
Проливные дожди в начале ноября привели к затоплению десятков населенных пунктов, в регионе был введен режим ЧС. Больше всего пострадали поселки и деревни в Крестецком, Валдайском и Демянском районах. Сообщалось, что власти Новгородской области начали оказывать помощь жителям, имущество которых в результате подтоплений было утеряно или повреждено.
"По итогам ЧС я обращался к заместителю председателя правительства Российской Федерации Виталию Мутко с просьбой поддержать регион. Виталий Леонтьевич дал соответствующие поручения", - сказал губернатор Новгородской области Андрей Никитин, чьи слова приводятся в сообщении, по итогам выездного заседания правительства области в Старорусском районе.
По его словам, за счет этой поддержки предполагается, в частности, укрепить материально-техническую базу "Новгородэнерго", а также обследовать состояние рек на территории региона, находящихся в ведении федеральных властей. "Третья просьба касалась ущерба, который нанесен субъекту. Говоря вкратце, это ливневые канализации, что касается Старой Руссы. Это вопросы не экстренного, а серьезного ремонта образовательных учреждений, которые пострадали в результате ЧС, это вопросы по (поселку) Парфину и Окуловскому району", - отметил Никитин.
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Он уточнил, что для получения соответствующих средств в 2020 году регион должен подготовить необходимую проектно-сметную документацию в январе. В этом случае финансовая помощь поступит в марте - начале апреля.
Как сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС по Новгородской области Алексей Купин, сейчас в регионе завершены основные работы по ликвидации последствий паводка.
"Группировка МЧС России завершила работу в зоне ЧС. Проведены значительные мероприятия по откачке воды из подвалов жилых домов, просушка, прочищались ливневки, организовывались переправы. В подтопленные населенные пункты доставлялись продукты питания, питьевая вода, дрова. Просушка домов в целом закончена. Некоторые из них пришлось просушивать несколько раз", - сказал он.
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МЧС РФНовгородская областьРоссияПроисшествия
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