Правительство окажет поддержку Новгородской области после паводка

Мужчина плывет на лодке по подтопленной улице в деревне Русско в Новгородской области

Проливные дожди в начале ноября привели к затоплению десятков населенных пунктов, в регионе был введен режим ЧС. Больше всего пострадали поселки и деревни в Крестецком, Валдайском и Демянском районах. Сообщалось, что власти Новгородской области начали оказывать помощь жителям, имущество которых в результате подтоплений было утеряно или повреждено.

"По итогам ЧС я обращался к заместителю председателя правительства Российской Федерации Виталию Мутко с просьбой поддержать регион. Виталий Леонтьевич дал соответствующие поручения", - сказал губернатор Новгородской области Андрей Никитин, чьи слова приводятся в сообщении, по итогам выездного заседания правительства области в Старорусском районе.

По его словам, за счет этой поддержки предполагается, в частности, укрепить материально-техническую базу "Новгородэнерго", а также обследовать состояние рек на территории региона, находящихся в ведении федеральных властей. "Третья просьба касалась ущерба, который нанесен субъекту. Говоря вкратце, это ливневые канализации, что касается Старой Руссы. Это вопросы не экстренного, а серьезного ремонта образовательных учреждений, которые пострадали в результате ЧС, это вопросы по (поселку) Парфину и Окуловскому району", - отметил Никитин.

Он уточнил, что для получения соответствующих средств в 2020 году регион должен подготовить необходимую проектно-сметную документацию в январе. В этом случае финансовая помощь поступит в марте - начале апреля.

Как сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС по Новгородской области Алексей Купин, сейчас в регионе завершены основные работы по ликвидации последствий паводка.