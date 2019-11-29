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РИА Новости

В Кремле надеются на содержательный разговор на "нормандском саммите"

14:38 29.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк Дмитрий Песков
 Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. В Кремле считают, что есть все основания надеяться на субстантивный разговор во время саммита в "нормандском формате" в Париже, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы и раньше говорили, и сейчас давайте не будем завышать наших ожиданий от встречи в "нормандском формате", но вместе с тем, есть основания надеяться на то, что состоится субстантивный разговор", - сказал Песков журналистам.
Саммит лидеров "нормандской четверки" - России, Украины, Франции и Германии - состоится в Париже 9 декабря.
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