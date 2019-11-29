В Кремле надеются на содержательный разговор на "нормандском саммите"

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. В Кремле считают, что есть все основания надеяться на субстантивный разговор во время саммита в "нормандском формате" в Париже, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы и раньше говорили, и сейчас давайте не будем завышать наших ожиданий от встречи в "нормандском формате", но вместе с тем, есть основания надеяться на то, что состоится субстантивный разговор", - сказал Песков журналистам.
Саммит лидеров "нормандской четверки" - России, Украины, Франции и Германии - состоится в Париже 9 декабря.