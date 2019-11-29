Песков счел неправильным называть предполагаемую цену на газ для Киева

"В ходе коммерческих переговоров говорить о каких-то цифрах со стороны, не от участников переговоров, а со стороны, было бы абсолютно неверно и неразумно. Поэтому не будем сейчас давать никаких ни пояснений об условиях, на которых и с которыми стороны выступают, ни перспектив. Давайте дождемся итогов этих контактов", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о ценах на газ для Украины.