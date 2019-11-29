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РИА Новости

В Тбилиси шесть человек задержали в ходе акции протеста

14:36 29.11.2019
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© Sputnik / Shota NozadzeАкция протеста в Тбилиси. 29 ноября 2019
Акция протеста в Тбилиси. 29 ноября 2019
© Sputnik / Shota Nozadze
ТБИЛИСИ, 29 ноя – РИА Новости. Шесть человек задержаны в ходе акции протеста у Национальной библиотеки в центре Тбилиси, сообщили в пятницу журналистам в МВД Грузии.
"Шесть человек задержаны за неповиновение полиции и мелкое хулиганство",- сказали в МВД.
Среди задержанных - член партии Лейбористов Лаша Чхартишвили.
Оппозиционеры и их сторонники начали митинг у Национальной библиотеки после немногочисленной акции протеста у парламента. В библиотеке проходило мероприятие, посвященное 30-летию конвенции ООН по правам ребенка, в нем принимала участие министр юстиции Тея Цулукиани.
Протесты начались в Грузии после того, как парламент провалил принятие поправок в конституцию по внесению изменений в избирательную систему, в частности, переход на пропорциональные выборы в 2020 году. Оппозиция выдвигает разные требования, начиная от назначения внеочередных пропорциональных выборов, заканчивая принятием новыми избирательными моделями.
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