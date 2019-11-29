В Тбилиси шесть человек задержали в ходе акции протеста

"Шесть человек задержаны за неповиновение полиции и мелкое хулиганство",- сказали в МВД.

Протесты начались в Грузии после того, как парламент провалил принятие поправок в конституцию по внесению изменений в избирательную систему, в частности, переход на пропорциональные выборы в 2020 году. Оппозиция выдвигает разные требования, начиная от назначения внеочередных пропорциональных выборов, заканчивая принятием новыми избирательными моделями.