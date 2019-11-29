В Москве эвакуировали суд и ТЦ из-за сообщений о "минировании"

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Правоохранители приступили к проверке торгового центра "Новинский пассаж" и Черемушкинского районного суда в Москве после анонимных сообщений с угрозой "минирования", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Поступили сообщения с угрозой взрыва по адресам: Черемушкинский суд, улица Кржижановского, дом 20/30, корпус 1 и ТЦ "Новинский пассаж" на Новинском бульваре, дом 31", - сказал собеседник агентства.
По его словам, специалисты оперативных служб уже приступили к проверке зданий.