Эксперт считает, что кофе в России не подорожает из-за роста фьючерсов

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Рост за месяц стоимости фьючерсных контрактов на кофе на иностранных биржах никоим образом не означает, что кофе начнет дорожать, в том числе в Рост за месяц стоимости фьючерсных контрактов на кофе на иностранных биржах никоим образом не означает, что кофе начнет дорожать, в том числе в России , розничные торговые наценки вносят несоизмеримо больший вклад в стоимость кофе на полках, сообщил РИА Новости гендиректор Российской ассоциации производителей чая и кофе "Росчайкофе" Рамаз Чантурия.

"К реальному кофейному рынку все это на сегодняшний день не имеет никакого отношения ... Люди могут быть спокойны на этот счет, ничего не поменяется, такое краткосрочное увеличение на ценах никак не отразится", - сказал Чантурия.

Стоимость фьючерсного контракта на кофе на бирже ICE за полтора месяца выросла примерно на 24%, на NYMEX - почти на 30%, преодолев июльские годовые максимумы. "Колебания на торговых площадках происходят постоянно за последние полгода. Мы наблюдали цены за этот период и гораздо выше, и гораздо ниже. Стоимость контрактов представляет ценность прежде всего для биржевых спекулянтов, которые играют на котировках", - добавил эксперт.

Он уточнил, что колебания цен на бирже отражаются на себестоимости лишь в случае долгосрочных трендов, когда цена становится в два-три раза выше, но сейчас этого нет. Второй фактор, который закладывается в стоимость кофе в России - это валютная составляющая, но курс на сегодняшний день достаточно стабилен, поэтому его влияние тоже не вызывает опасений.